MOSCÚ- Mientras Estados Unidos mantiene intensas consultas con ucranianos y europeos sobre los puntos más controvertidos del plan de paz, el ejército ruso continúa impasible su ofensiva en todos los sectores del frente.

De hecho, las tropas rusas avanzan a un ritmo -9.3 kilómetros cuadrados diarios desde la cumbre de mediados de agosto en Alaska- que no se veía desde hacía mucho tiempo y que le ha permitido tomar más de una veintena de localidades y varios cientos de kilómetros cuadrados en las últimas semanas.

El presidente ruso, Vladímir Putin, lleva varios meses pidiendo al gobierno ucraniano que ordene a sus tropas que se rindan y abandonen de una vez por todas el Donbás, ya que, de lo contrario, el coste para Ucrania será cada día mayor.

Sea como sea, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se niega a replegar sus tropas de todo el Donbás, demanda que también figuraba en la versión original de plan de paz ante del retoque europeo.

LA BATALLA POR EL CORAZÓN DEL DONBÁS

La joya de la corona de la ofensiva otoñal-invernal de Moscú son los bastiones de Pokrovsk y Kostiantínivka, desde los que los rusos esperan conquistar el próximo año las plazas fuertes del norte de la región de Donetsk: Sloviansk y Kramatorsk.

El Estado Mayor ruso estima en el 75 % por ciento, como mínimo, el control de Pokrovsk por parte de sus unidades -éstas habrían liberado en las últimas 24 horas otros dos barrios-, a lo que hay que sumar la ciudad satélite de Mirnograd, donde los rusos también avanzan a marchas forzadas.