Reino Unido afirma que continúa en conversaciones sobre el acompañamiento de buques a través del estrecho de Ormuz

Irán sigue siendo considerado una amenaza y se cree que dispone de una amplia gama de armas, desde misiles de crucero hasta drones marítimos, a pesar de los 19 días de bombardeos liderados por Estados Unidos contra su armada e instalaciones costeras.

Gran Bretaña ha declarado que sigue participando en conversaciones con Estados Unidos y sus aliados europeos sobre la escolta de buques mercantes a través del estrecho de Ormuz , pero la situación sigue siendo demasiado peligrosa como para que esto ocurra pronto.

Un funcionario de defensa del Reino Unido afirmó que Teherán contaba con “un sistema de mando y dispersión desagregado muy eficaz”, lo que significa que podía seguir atacando incluso después de que muchos de sus líderes militares y políticos hubieran muerto.

Su costa montañosa dificulta la vigilancia de misiles y drones. El funcionario de defensa añadió: «El nivel de amenaza es tal que no veo a muchas naciones dispuestas a desplegar buques de guerra en medio de esa amenaza en este momento».

Irán ha bloqueado de facto el estrecho con ataques periódicos contra petroleros y otros buques. Aproximadamente una quinta parte del tráfico marítimo de crudo pasaba por el estrecho antes de la guerra, y una drástica caída de las exportaciones ha contribuido a que los precios superen los 100 dólares por barril.

Donald Trump criticó al Reino Unido y a otros miembros de la OTAN por no ofrecer buques de guerra para patrullar la estratégica vía marítima. El martes, en Truth Social, afirmó que Estados Unidos “ya no necesita ni desea la ayuda de los países de la OTAN”.

Sin embargo, el Reino Unido afirmó que continuaban los contactos sobre el tema a nivel militar, y que se habían enviado planificadores británicos adicionales para coordinarse con el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que lidera el esfuerzo militar estadounidense contra Irán.

No está claro qué aportaría el Reino Unido a cualquier operación de escolta marítima, aunque la Marina Real podría, en teoría, redesplegar el HMS Dragon, un destructor que actualmente se dirige a Chipre, en el mar Arábigo. No hay otros buques de guerra disponibles de inmediato.

El miércoles, John Healey, secretario de Defensa, conversó sobre el estrecho de Ormuz en una llamada con los ministros de Defensa de Francia, Alemania, Italia y Polonia. Francia ya había manifestado su disposición a enviar buques de guerra al estrecho, pero solo cuando haya concluido la fase más intensa del conflicto.

Al Carns, viceministro de Defensa del Reino Unido, afirmó que la última operación de escolta en el Golfo, que comenzó en 1987 durante la fase final de la guerra Irán-Irak, requirió 30 buques de guerra. «Eso es solo un ejemplo de los recursos necesarios. Se trata, por lo tanto, de una operación de gran envergadura», declaró en una rueda de prensa.

Hizo hincapié en que «debe ser una solución multinacional», argumentando que Gran Bretaña no tenía más remedio que colaborar con Estados Unidos, por difícil que fuera. «Pero diría esto: hay algo peor que trabajar con aliados, y es trabajar sin ellos», afirmó.

Hasta el momento, la Armada estadounidense no ha indicado estar dispuesta a participar en una operación de escolta, prefiriendo centrarse en la campaña de bombardeos en curso, aunque algunos funcionarios han sugerido que esto podría cambiar el próximo mes. El grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln opera frente a las costas de Omán.

Durante la noche, el Comando Central (Centcom) informó que había utilizado bombas antibúnker de 5.000 libras contra lo que describió como “emplazamientos de misiles iraníes reforzados a lo largo de la costa de Irán cerca del estrecho de Ormuz”, como parte de un intento más amplio para eliminar la amenaza de los misiles de crucero antibuque.

Kevin Rowlands, experto naval del centro de estudios Royal United Services Institute, afirmó que, si bien la capacidad iraní para infligir daños se está reduciendo progresivamente, el peligro para la navegación persiste.

“Es casi imposible reducir el riesgo a cero y podemos esperar que los barcos se enfrenten a un nivel residual de amenaza durante algún tiempo”, dijo Rowlands, y agregó que la estrecha anchura de 20 millas náuticas del estrecho “crea efectivamente una zona de peligro” donde el tiempo de aviso para un ataque puede ser de tan solo unos segundos.