Republicanos de Miami esperan ganar votos si Trump saca a Maduro del poder en Venezuela

Internacional
/ 1 diciembre 2025
    Republicanos de Miami esperan ganar votos si Trump saca a Maduro del poder en Venezuela
    Republicanos del condado de Miami-Dade han respaldado las acciones militares de Trump para presionar a Maduro al confiar en que son populares en Florida. FOTO: AP.

En Florida vive casi la mitad, el 49%, de los cerca de 770 mil venezolanos que hay en todo Estados Unidos

MIAMI- Legisladores republicanos de origen cubano esperan cosechar más votos en Florida, en particular en Miami, si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saca del poder al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la tensión militar en el Caribe.

“Si el presidente Donald Trump libera Venezuela, los republicanos ganarán Miami-Dade y FL (Florida) por otra década”, expuso el congresista estatal Juan Carlos Porras en sus redes sociales.

Carlos Giménez, representante federal de Miami, celebró un reporte sobre el despliegue de 11 barcos de guerra y 15 mil tropas en el Caribe para combatir al Cartel de los Soles, una organización que Washington declaró terrorista la semana pasada y que vincula con Maduro.

“El narcoterrorista Cartel de los Soles tiene sus días contados. Por años, otros presidente solo hablaban. La acción del presidente Trump es exactamente el liderazgo audaz que necesitamos en momentos como estos y estamos por siempre agradecidos por ello en el sur de Florida”, escribió Giménez.

Mientras los republicanos en otras partes del país advierten de los riesgos políticos de un ataque militar a Venezuela, en Florida esperan un impulso con las acciones de Trump, quien en noviembre de 2024 fue el primer candidato presidencial republicano en ganar el condado de Miami-Dade desde 1988.

El 70% de los estadounidenses se oponen a una acción militar en Venezuela, reveló una encuesta de CBS News y YouGov la semana pasada, incluyendo un 53% de los republicanos que no se identifican con el movimiento MAGA (Make America Great Again) de Trump.

Incluso, el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, el republicano Roger Wicker, prometió el domingo una “supervisión rigurosa” tras reportes de la prensa sobre que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó rematar a los sobrevivientes del primer ataque a una lancha en el Caribe.

Pero la representante María Elvira Salazar, también republicana de Miami y de origen cubano, defendió la estrategia en una entrevista con ‘Fox News’.

“Esto es un momento histórico para la Administración Trump, y no solo el presidente Trump está demostrando, y lo digo desde el fondo de mi corazón, una gran valentía política, está liberando al continente de China, de Irán, de Rusia y los narcotraficantes. Esto va a mandar un mensaje muy claro a otros países”, manifestó.

Trump confirmó el domingo que habló con Maduro por teléfono y, aunque se negó a detallar la conversación, el senador republicano Markwayne Mullin afirmó que el presidente estadounidense le “dio la oportunidad de irse” al venezolano.

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

