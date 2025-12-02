Resiliente ante los aranceles de Trump, la economía mundial crecerá 3.2% este año: OCDE

WASHINGTON.-La economía mundial ha demostrado ser sorprendentemente resistente ante las guerras comerciales del presidente Donald Trump, afirmó el martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mejorando su perspectiva para el crecimiento económico global y de Estados Unidos este año.

La OCDE, que agrupa a 38 países, ahora pronostica que la economía mundial crecerá 3.2% este año, un poco menos respecto del 3.3% en 2024, pero una mejora comparado con el 2.9% que preveía para 2025 en su informe de junio.

La organización, que realiza investigaciones económicas y promueve el comercio internacional y la prosperidad, espera que el crecimiento global se desacelere al 2.9% el próximo año.

La organización también elevó su pronóstico para el crecimiento de Estados Unidos este año, a 2%, frente al 1.6% que pronosticó en junio. Aun así, incluso con la mejora, la economía estadounidense, la más grande del mundo, habría crecido considerablemente más despacio que en 2024 (2.8%).

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump ha reformado la política comercial de Estados Unidos, imponiendo impuestos a las importaciones para construir un muro proteccionista alrededor de la antes abierta economía estadounidense.

Los aranceles han sido más bajos que los que amenazó con imponer en la primavera. Muchas empresas eludieron los gravámenes importando bienes extranjeros a Estados Unidos antes de que entraran en vigor. Además, las economías de Estados Unidos y del mundo están recibiendo un impulso de las masivas inversiones en inteligencia artificial.

“La economía global ha sido resiliente este año, a pesar de las preocupaciones sobre una desaceleración más pronunciada tras el aumento de las barreras comerciales y la significativa incertidumbre política”, escribió el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, en un comentario que acompaña los pronósticos.

Sin embargo, añadió: “Esperamos que los aranceles más altos se traduzcan gradualmente en precios más altos, reduciendo el crecimiento en el consumo de los hogares y la inversión empresarial”.

La OCDE espera que China, la segunda economía más grande del mundo, crezca un 5% este año, igual que en 2024. Espera que las 20 economías que comparten la moneda euro se expandan colectivamente un 1.3% en 2025, poco impresionante pero superior al 0.8% en 2024.

Se espera que India, que ha reemplazado a China como la economía grande de más rápido crecimiento en el mundo, genere un crecimiento del 6.7% este año, frente al 6.5% en 2024.