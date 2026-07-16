Revela un informe de Human Rights Watch y la ACLU golpiazas y abusos en centro de detención de inmigrantes en Texas

Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) revelan a través de informe que realizaron en conjunto que las personas que se encuentran encarceladas en el centro de detención migratoria Camp East Montana, que está ubicado en la base militar estadounidense de Fort Bliss, en El Paso (Texas), afirmaron haber sido víctimas de “graves abusos”, detalla un comunicado publicado en el sitio web de HRW. Las personas detenidas en este centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) las personas “sufren agresiones físicas indiscriminadas, negligencia médica que ponen en peligro sus vidas, expulsiones coercitivas a “terceros países” desconocidos para ellas y, en algunos casos, condiciones de detención que podrían constituir desaparición forzada”, describe Human Rights Watch.

En el informe que se compone de 84 páginas y que se titula “‘Solo saldrás deportado o muerto’: abusos en el sistema de detención migratoria estadounidense en Fort Bliss”, tanto HRW como la ACLU documentaron las condiciones en el que es considerado como el más grande centro de detención migratoria del país. De acuerdo con el comunicado de Human Rights Watch este enorme centro posee la capacidad albergar hasta 5 mil personas y está conformado por “cinco grandes estructuras de lona similares a carpas que alojan a las personas detenidas en recintos cerrados”. “En su interior, las personas entrevistadas señalaron que se las obligaba a vivir en condiciones insalubres y de hacinamiento, con hasta 72 personas alojadas en cada módulo”, añade el comunicado y prosigue detallando que “ Human Rights Watch encontró indicios de prácticas punitivas de control migratorio, entre ellas condiciones de detención crueles, degradantes e inhumanas; uso excesivo de la fuerza por parte del personal de seguridad; falta de acceso a atención médica y de salud mental; prácticas coercitivas de deportación; y obstáculos sistemáticos para acceder a representación legal”. Angélica César, quien es becaria Aryeh Neier de Human Rights Watch y la ACLU precisó que “Camp East Montana, gestionado por ICE, es un desastre en materia de derechos humanos”, César continúa explicando que “el gobierno de Estados Unidos debería cerrar este centro, llevar a cabo investigaciones independientes sobre todos los abusos y muertes bajo custodia, y poner fin a las deportaciones masivas y a la detención migratoria obligatoria”.

Los investigadores tanto de Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles realizaron entrevistas a 80 personas, de estas, de acuerdo con el informe 71 aún permanecían detenidas en Camp East Montana, “además de cuatro familiares y cinco representantes de organizaciones que prestan asistencia jurídica, entre octubre de 2025 y junio de 2026”; así mismo llevaron acabo un análisis de investigaciones realizadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y estudiaron otros documentos vinculados con este centro de detención. “El Departamento de Seguridad Nacional afirmó en un comunicado que los reportes de condiciones inhumanas en su instalación de carpas son “categóricamente falsos”, que no se golpea ni maltrata a los detenidos y que “el ICE se toma en serio la salud y la seguridad de todos los detenidos bajo nuestra custodia”, Indica The Associated Press.

Las personas que fueron entrevistadas por los investigadores de HRW y la ACLU relataron que habían fueron detenidas por redadas “en lugares de trabajo, controles de tráfico, citas con las autoridades migratorias y durante otras actuaciones de control migratorio en la vía pública”, indica el comunicado. Más de 60 narraron que fueron arrestadas no obstante a que presentaron su documentación que en la que se “acreditaba su permanencia legal en Estados Unidos”; asimismo describieron que las detenciones fueron realizadas “por agentes encapuchados que se negaban a identificarse y denunciaron casos en los que presuntamente se utilizó fuerza excesiva durante su detención, incluidas agresiones físicas y descargas con pistolas eléctricas”, de acuerdo con el comunicado. “Las personas entrevistadas afirmaron haberse sentido como “secuestradas” ya que fueron trasladadas a distintas cárceles locales y centros temporales de detención sin posibilidad real de comunicarse con sus familiares ni con sus abogados”, acentúa HRW. En su informe Human Rights Watch y la ACLU también documentaron “casos en los que los sistemas oficiales para localizar a personas detenidas no reflejaban correctamente su paradero. Familiares describieron la desesperación de buscar a sus seres queridos mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no les proporcionaba información sobre dónde habían sido trasladados”, resalta el comunicado. En base a lo que encontraron Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en algunos de los casos narrados por las personas entrevistadas, las circunstancias en las que se llevaron acabo los arrestos “podrían constituir desaparición forzada en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”. LAS PERSONAS DETENIDAS EN FORT BLISS FUERON VÍCTIMAS DE VARIOS ABUSOS En el comunicado de Human Rights Watch se describe que una vez en Fort Bliss, las personas que fueron entrevistadas detallaron cómo fueron fueron “sometidas a condiciones de vida crueles, degradantes e inhumanas que ponían gravemente en riesgo su salud física y mental”. Así también les dijeron a los investigadores que realizaron este informe que “los baños estaban cubiertos de excrementos, que los módulos se inundaban con frecuencia, que la limpieza era insuficiente y que no tenían acceso a jabón, desinfectante ni a otros artículos básicos de higiene”, precisa el comunicado.

Además explicaron las personas que fueron entrevistadas que durante periodos largos permanecieron encerradas sin tener acceso “al aire libre ni a actividades recreativas”. Algunas personas aseveraron “haber pasado semanas enteras sin poder salir al exterior. Durante gran parte de 2025, según explicaron, solo se les permitía salir al aire libre una vez cada dos semanas durante aproximadamente 15 minutos”, señala el comunicado. “Cuando una persona reclama, se desquitan con todos nosotros”, narró un hondureño identificado con el seudónimo de Germán L., quien tenía un mes detenido cuando fue entrevistado por HRW, cita la Agencia de Noticias EFE “Visten de negro, usan máscaras que les cubren casi todo el rostro y no llevan placas con sus nombres”, expresó Germán L, quien prosigue diciendo, “quieren demostrar que tienen el control y que pueden hacer lo que quieran con nosotros”. El comunicado de HRW hace referencia a una persona que explicó que “entre agosto y septiembre pasé un mes entero sin ver el sol” y que “los guardias simplemente no nos sacaban al exterior. Todos estábamos cada vez más angustiados y desesperados porque no había nada que hacer. Me sentía atrapado; era una tortura”. De acuerdo con EFE, otra persona que fue entrevistada, un venezolano de 32 años que se identificado como Armando G., relató a los investigadores cómo “siete guardias lo tiraron al suelo durante una huelga de hambre, mientras uno lo asfixiaba y otro le tiraba del cabello y le golpeaba la cabeza contra el suelo. Aseguró que sufrió hematomas y un fuerte dolor abdominal, pero no recibió atención médica”.

“Sé cómo suena la muerte”, afirmó Ismael M., un hondureño que escuchó lo ocurrido desde otra celda, indica EFE haciendo referencia al informe. “Los abusos documentados en Fort Bliss son el resultado previsible de la agenda de deportaciones masivas del gobierno de Trump, su brutal expansión de la detención migratoria y la erosión de los mecanismos federales de supervisión”, indicó César, quien concluye aseverando que “las personas en Camp East Montana son seres humanos que merecen ser tratadas con dignidad y protegidas del daño”. Con información de Human Rights Watch y las Agencias de Noticias The Associated Press y EFE.