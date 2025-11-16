Ricardo Salinas Pliego habría mandado espiar a abogado en Londres; juez lo ‘cacha’, según Blommerg

El empresario Ricardo Salinas Pliego habría contratado a la empresa de inteligencia corporativa Black Cube, para espiar a un abogado de la contraparte perteneciente a la firma Astor Asset Management, en Londres, en un intento por evitar el juicio, según Bloomerg.

De acuerdo a lo que se expuso, la táctica del multimillonario mexicano fue embriagar al abogado para grabarlo, con el fin de obtener información que entorpeciera el proceso judicial que enfrentará.

FIRMA ASTOR ASSET MANAGEMENT CONTRA RICARDO SALINAS PLIEGO

Según lo que se ha informado, el dueño de Elektra y TV Azteca gira entorno a un fraude de acciones. El medio de comunicación Proceso indicó que el juez Stephen Houseman acusa a Salinas por falta de ética.

“Es engañar al sistema con vistas a socavar la igualdad de condiciones que el tribunal se esfuerza por mantener entre las partes. Ofende la justicia”, sostuvo el juez.