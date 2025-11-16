Ricardo Salinas Pliego habría mandado espiar a abogado en Londres; juez lo ‘cacha’, según Blommerg

Internacional
/ 16 noviembre 2025
    Ricardo Salinas Pliego habría mandado espiar a abogado en Londres; juez lo ‘cacha’, según Blommerg
    El empresario Ricardo Salinas Pliego habría contratado a la empresa de inteligencia corporativa Black Cube, para espiar a un abogado de la contraparte perteneciente a la firma Astor Asset Management, en Londres, en un intento por evitar el juicio, según Bloomerg. FOTO: CORTESÍA TV AZTECA | CUARTOSCURO

El juez Stephen Houseman acusó al empresario Salinas Pliego de falta de ética, de acuerdo con Bloomerg

El empresario Ricardo Salinas Pliego habría contratado a la empresa de inteligencia corporativa Black Cube, para espiar a un abogado de la contraparte perteneciente a la firma Astor Asset Management, en Londres, en un intento por evitar el juicio, según Bloomerg.

De acuerdo a lo que se expuso, la táctica del multimillonario mexicano fue embriagar al abogado para grabarlo, con el fin de obtener información que entorpeciera el proceso judicial que enfrentará.

TE PUEDE INTERESAR: Da Corte revés a Ricardo Salinas Pliego: Elektra y TV Azteca deberán pagar 48 mil 326 millones de pesos

FIRMA ASTOR ASSET MANAGEMENT CONTRA RICARDO SALINAS PLIEGO

Según lo que se ha informado, el dueño de Elektra y TV Azteca gira entorno a un fraude de acciones. El medio de comunicación Proceso indicó que el juez Stephen Houseman acusa a Salinas por falta de ética.

“Es engañar al sistema con vistas a socavar la igualdad de condiciones que el tribunal se esfuerza por mantener entre las partes. Ofende la justicia, sostuvo el juez.

“La demanda de Salinas Pliego consiste en que hay acciones de Elektra y Banco Azteca que están fuera de su alcance y quedaron en manos de un estafador en serie”, explicó Proceso.

SALINAS PLIEGO Y SU FALTA DE ÉTICA

Houseman destacó la clara violación inadmisible en el intento de obtener información del abogado, siendo una falta a la confidencialidad abogado-cliente.

“Qué debe hacer el tribunal cuando alguien con una demanda aparentemente sólida y sustancial, quizá incontestable, por fraude, solicita un juicio sumario a la luz de un conocimiento obtenido por medios poco éticos”, dijo el juez.

TE PUEDE INTERESAR: Aprietan a Salinas Pliego con demandas por adeudos en México y Estados Unidos; se viven horas clave en procesos

El presunto propósito de estas acciones supuestamente perpetuadas por el equipo de Salinas, era conseguir un juicio sumario. No obstante, tras la evolución de este caso, el Houseman dictó que se seguirá un proceso penal.

Temas


empresarios
Jueces

Localizaciones


Londres

Personajes


Ricardo Salinas Pliego

Organizaciones


Grupo Salinas

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

