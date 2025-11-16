Ricardo Salinas Pliego habría mandado espiar a abogado en Londres; juez lo ‘cacha’, según Blommerg
El juez Stephen Houseman acusó al empresario Salinas Pliego de falta de ética, de acuerdo con Bloomerg
El empresario Ricardo Salinas Pliego habría contratado a la empresa de inteligencia corporativa Black Cube, para espiar a un abogado de la contraparte perteneciente a la firma Astor Asset Management, en Londres, en un intento por evitar el juicio, según Bloomerg.
De acuerdo a lo que se expuso, la táctica del multimillonario mexicano fue embriagar al abogado para grabarlo, con el fin de obtener información que entorpeciera el proceso judicial que enfrentará.
FIRMA ASTOR ASSET MANAGEMENT CONTRA RICARDO SALINAS PLIEGO
Según lo que se ha informado, el dueño de Elektra y TV Azteca gira entorno a un fraude de acciones. El medio de comunicación Proceso indicó que el juez Stephen Houseman acusa a Salinas por falta de ética.
“Es engañar al sistema con vistas a socavar la igualdad de condiciones que el tribunal se esfuerza por mantener entre las partes. Ofende la justicia”, sostuvo el juez.
“La demanda de Salinas Pliego consiste en que hay acciones de Elektra y Banco Azteca que están fuera de su alcance y quedaron en manos de un estafador en serie”, explicó Proceso.
SALINAS PLIEGO Y SU FALTA DE ÉTICA
Houseman destacó la clara violación inadmisible en el intento de obtener información del abogado, siendo una falta a la confidencialidad abogado-cliente.
“Qué debe hacer el tribunal cuando alguien con una demanda aparentemente sólida y sustancial, quizá incontestable, por fraude, solicita un juicio sumario a la luz de un conocimiento obtenido por medios poco éticos”, dijo el juez.
El presunto propósito de estas acciones supuestamente perpetuadas por el equipo de Salinas, era conseguir un juicio sumario. No obstante, tras la evolución de este caso, el Houseman dictó que se seguirá un proceso penal.