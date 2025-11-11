Aprietan a Salinas Pliego con demandas por adeudos en México y Estados Unidos; se viven horas clave en procesos
Grupo Salinas afronta momentos centrales en los procesos en ambos países, los cuales representan más de 40 mil millones de pesos
El cerco legal contra el empresario Ricardo Salinas Pliego se estrecha tanto en México como en Estados Unidos. En un frente, un juez federal en Nueva York ordenó a Grupo Salinas presentar en un plazo máximo de 48 horas una moción para suspender o desechar la acusación que enfrenta en la Corte Suprema de ese estado. En otro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá este jueves los últimos recursos con los que el conglomerado busca frenar el cobro de créditos fiscales que suman más de 33 mil millones de pesos.
De acuerdo con la orden emitida por el juez Paul G. Gardephe, del Distrito Sur de Nueva York, Tv Azteca y 39 filiales del grupo deberán presentar a más tardar este miércoles una carta en la que soliciten la suspensión o el desechamiento del proceso judicial, mientras se define un arbitraje privado con sus acreedores encabezados por The Bank of New York Mellon. El magistrado estableció además que ambas partes —las empresas del grupo y sus acreedores— deberán entregar sus planes de litigio, en caso de que el juicio avance, lo cual podría ocurrir antes del 5 de diciembre.
El conflicto en Estados Unidos deriva del impago de una deuda por bonos emitidos por Tv Azteca en 2017, por un valor inicial de 400 millones de dólares, que a la fecha asciende a unos 580 millones, según los acreedores. Estos también promovieron un procedimiento de arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, contra el Estado mexicano, al considerar que las autoridades no han garantizado el cumplimiento de las obligaciones financieras del consorcio.
Simultáneamente, en México se avecina un fallo clave de la Suprema Corte sobre siete créditos fiscales en disputa entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las empresas Elektra y Tv Azteca. Los montos originales de esas deudas suman 33 mil 477 millones de pesos y se arrastran desde hace 17 años. Los proyectos de sentencia, según trascendió, resultan adversos a las compañías, pues califican sus recursos como improcedentes al no presentar argumentos novedosos o de interés constitucional. Con ello, la Corte dejaría firmes las resoluciones previas que validaron los cobros del SAT.
En respuesta, Grupo Salinas acusó el domingo a la Suprema Corte de actuar bajo una “campaña sistemática” impulsada —según el comunicado— por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual mandataria, Claudia Sheinbaum. El conglomerado también señaló a ministros y ministras de estar “doblegados a la presión política” y anunció que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
En los próximos días se consumará el fin de la independencia judicial y del Estado de Derecho en México.— Grupo Salinas (@gruposalinas) November 9, 2025
Como habíamos advertido, la justicia en el país ya solo responde a presiones políticas, con ministros de la @SCJN totalmente doblegados al poder político.
Salinas Pliego ha insistido en que su grupo empresarial está dispuesto a “pagar lo correcto”, pero no los “dobles cobros” que, afirma, pretende el SAT. En octubre pasado, el empresario propuso a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) retomar un acuerdo de pago negociado en el sexenio anterior, con dos escenarios: uno por 5 mil 691 millones de pesos y otro por 8 mil 964 millones. Sin embargo, la dependencia rechazó responder la oferta, al considerar que se trataba de una maniobra para seguir retrasando los litigios.
Si la Corte desecha los últimos recursos, el SAT quedará en posibilidad de ejecutar de inmediato el cobro de los adeudos fiscales. Así, mientras el conglomerado de Salinas Pliego enfrenta en Estados Unidos la presión de sus acreedores por impagos millonarios, en México el empresario libra su batalla final contra el fisco federal en una semana que podría resultar decisiva para el futuro financiero de su grupo. Con información de La Jornada y Reforma