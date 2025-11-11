Aprietan a Salinas Pliego con demandas por adeudos en México y Estados Unidos; se viven horas clave en procesos

El cerco legal contra el empresario Ricardo Salinas Pliego se estrecha tanto en México como en Estados Unidos. En un frente, un juez federal en Nueva York ordenó a Grupo Salinas presentar en un plazo máximo de 48 horas una moción para suspender o desechar la acusación que enfrenta en la Corte Suprema de ese estado. En otro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá este jueves los últimos recursos con los que el conglomerado busca frenar el cobro de créditos fiscales que suman más de 33 mil millones de pesos.

De acuerdo con la orden emitida por el juez Paul G. Gardephe, del Distrito Sur de Nueva York, Tv Azteca y 39 filiales del grupo deberán presentar a más tardar este miércoles una carta en la que soliciten la suspensión o el desechamiento del proceso judicial, mientras se define un arbitraje privado con sus acreedores encabezados por The Bank of New York Mellon. El magistrado estableció además que ambas partes —las empresas del grupo y sus acreedores— deberán entregar sus planes de litigio, en caso de que el juicio avance, lo cual podría ocurrir antes del 5 de diciembre.

El conflicto en Estados Unidos deriva del impago de una deuda por bonos emitidos por Tv Azteca en 2017, por un valor inicial de 400 millones de dólares, que a la fecha asciende a unos 580 millones, según los acreedores. Estos también promovieron un procedimiento de arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, contra el Estado mexicano, al considerar que las autoridades no han garantizado el cumplimiento de las obligaciones financieras del consorcio.