Rusia ataca plantas nucleares ucranianas mientras temen que pueda desencadenar un incidente ‘catastrófico’

Internacional
/ 10 noviembre 2025
    Rusia ataca plantas nucleares ucranianas mientras temen que pueda desencadenar un incidente ‘catastrófico’
    Kiev ha acusado repetidamente a Rusia de atacar las centrales nucleares del país en una estrategia para diezmar la red energética de Ucrania antes de los duros meses de invierno. FOTO: ESPECIAL

El ataque nocturno de Moscú, que dejó 12 muertos en Ucrania, también afectó a las subestaciones que suministran energía a las centrales nucleares de Khmelnytskyi y Rivne

El último ataque ruso con drones y misiles impactó las estaciones que suministran energía a dos importantes centrales nucleares en Ucrania, poniendo a Europa en peligro de un “incidente catastrófico”, advirtió Kiev el domingo.

El ataque nocturno de Moscú, que dejó 12 muertos en Ucrania, también afectó a las subestaciones que suministran energía a las centrales nucleares de Khmelnytskyi y Rivne, según declaró el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, en un comunicado.

“Estos ataques no fueron accidentales, sino bien planeados. Rusia está poniendo deliberadamente en peligro la seguridad nuclear en Europa”, afirmó Sybiha.

“También instamos a todos los Estados que valoran la seguridad nuclear, en particular a China e India, a que exijan a Rusia que detenga los ataques temerarios contra la energía nuclear que ponen en riesgo un incidente catastrófico”, añadió.

Sybiha también pidió al organismo de control nuclear de las Naciones Unidas, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que celebrara una reunión urgente tras el ataque a las dos centrales nucleares.

Kiev ha acusado repetidamente a Rusia de atacar las centrales nucleares del país en una estrategia para diezmar la red energética de Ucrania antes de los duros meses de invierno.

Además de atacar las centrales eléctricas en el último ataque —en el que se utilizaron más de 450 drones y se lanzaron 45 misiles—, las instalaciones energéticas de las regiones de Kiev, Poltava y Járkov también resultaron dañadas, según informó la primera ministra Yulia Svyrydenko.

Los daños han dejado a miles de personas en las regiones sin electricidad ni agua.

Se desplegaron equipos de emergencia para estabilizar la red eléctrica, pero la ministra de Energía, Svitlana Hrynchuk, advirtió que eran necesarios cortes de energía para solucionar los apagones.

A pesar de los esfuerzos, los apagones persisten tanto en Poltava como en Kharkiv, según informan medios locales.

“El último ataque fue hace menos de un mes y ahora el enemigo ha atacado toda nuestra capacidad de generación al mismo tiempo. ¡Las centrales están en llamas!”, declaró la empresa estatal de energía Tsentrenergo en un comunicado.

Tsentreenergo, que genera casi una décima parte de la energía de Ucrania, se ha visto obligada a detener las operaciones en sus plantas de Járkov y Kiev, y su producción de energía actualmente es cero, advirtió la compañía.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condenó el último ataque de Moscú contra la red energética de su país y pidió a sus aliados occidentales que impongan nuevas sanciones contra el petróleo ruso.

“Por cada ataque de Moscú contra la infraestructura energética —dirigido a perjudicar a la población civil antes del invierno— debe haber una respuesta de sanciones dirigidas a toda la energía rusa, sin excepciones”, dijo Zelensky en Telegram.

