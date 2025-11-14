Rusia bombardea Ucrania con drones y misiles contra instalaciones energéticas, dejando al menos 8 muertos

Rusia lanzó un fuerte ataque con drones y misiles contra Ucrania la madrugada del viernes, matando a seis personas en Kiev y a dos más en el sur en ataques contra instalaciones energéticas, edificios de apartamentos e infraestructura, dijeron funcionarios ucranianos.

El presidente Volodímir Zelensky afirmó que las fuerzas rusas utilizaron 430 drones y 18 misiles, y que Kiev respondió con ataques de largo alcance. Fue uno de los mayores ataques sufridos hasta ahora por la capital.

Las autoridades ucranianas informaron que la mayoría de los drones y misiles fueron derribados, pero la caída de escombros y los incendios dañaron edificios de apartamentos de gran altura, una escuela, un centro médico y edificios administrativos en nueve distritos de la ciudad de aproximadamente 3 millones de habitantes.

Anastasia, de 29 años, describió el momento en que su bloque de apartamentos fue alcanzado: “En ese momento no sabes qué hacer primero: salvarte a ti mismo, a tu hijo, o correr a ayudar a la gente, porque mucha gente gritaba y necesitaba ayuda”, dijo.

Las autoridades municipales informaron que seis personas murieron en Kiev, epicentro de los ataques. Drones rusos también atacaron la ciudad de Chornomorsk, a orillas del Mar Negro, causando la muerte de dos personas, según declaró el gobernador regional.

“Solo la presión, con sanciones y fuerza, puede obligar a Rusia a poner fin a esta guerra, una guerra que nadie más que ellos jamás necesitó”, dijo Zelenskiy, y agregó que la Embajada de Azerbaiyán también fue alcanzada por restos de un misil Iskander.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus tropas atacaron instalaciones energéticas y complejos de producción de armas ucranianos con armamento de alta precisión en respuesta a los ataques ucranianos contra Rusia.

Oleadas de ataques

Durante la noche, se registraron llamas en varios puntos de Kiev mientras se producían varias oleadas de ataques con drones y misiles rusos, y las fotografías también mostraron a personas apiñadas en calles llenas de escombros frente a sus edificios de apartamentos.

Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, dijo que al menos 34 personas resultaron heridas en toda la ciudad, entre ellas dos niños, y que una mujer embarazada se encontraba entre las nueve personas atendidas en el hospital.

El Ministerio de Energía anunció cortes parciales de energía en la región central de Kiev, en la región meridional de Odesa y en la región de Donetsk, al este del país.

El gobernador de la región de Kiev, en las afueras de la capital, informó que los ataques con drones y misiles dejaron seis heridos, entre ellos un niño de siete años, y provocaron varios incendios. Diez personas, incluido un niño, resultaron heridas en Chornomorsk, al sur del país, cuando Rusia atacó el mercado de la ciudad, según informaron las autoridades.

“Ucrania está respondiendo a estos ataques con fuerza de largo alcance, y el mundo debe detener estos ataques contra la vida con sanciones”, dijo Zelenskiy.

Kiev ha intensificado sus ataques con drones en el interior de Rusia, con el objetivo de destruir refinerías, depósitos y oleoductos de petróleo y paralizar la mayor fuente de financiación de Moscú para su guerra en Ucrania.

Dos fuentes de la industria informaron a Reuters que el puerto ruso de Novorossiysk, en el Mar Negro, suspendió las exportaciones de petróleo el viernes tras un ataque con drones ucranianos.