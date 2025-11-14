Rusia bombardea Ucrania con drones y misiles contra instalaciones energéticas, dejando al menos 8 muertos

Internacional
/ 14 noviembre 2025
    Rusia bombardea Ucrania con drones y misiles contra instalaciones energéticas, dejando al menos 8 muertos
    Las autoridades ucranianas informaron que la mayoría de los drones y misiles fueron derribados. FOTO: AP

El presidente Volodímir Zelensky afirmó que las fuerzas rusas utilizaron 430 drones y 18 misiles, y que Kiev respondió con ataques de largo alcance

Rusia lanzó un fuerte ataque con drones y misiles contra Ucrania la madrugada del viernes, matando a seis personas en Kiev y a dos más en el sur en ataques contra instalaciones energéticas, edificios de apartamentos e infraestructura, dijeron funcionarios ucranianos.

El presidente Volodímir Zelensky afirmó que las fuerzas rusas utilizaron 430 drones y 18 misiles, y que Kiev respondió con ataques de largo alcance. Fue uno de los mayores ataques sufridos hasta ahora por la capital.

TE PUEDE INTERESAR: Cómo en Los Soprano... desarticulan mafia de Nueva Jersey dedicada a las apuestas deportivas ilegales

Las autoridades ucranianas informaron que la mayoría de los drones y misiles fueron derribados, pero la caída de escombros y los incendios dañaron edificios de apartamentos de gran altura, una escuela, un centro médico y edificios administrativos en nueve distritos de la ciudad de aproximadamente 3 millones de habitantes.

Anastasia, de 29 años, describió el momento en que su bloque de apartamentos fue alcanzado: “En ese momento no sabes qué hacer primero: salvarte a ti mismo, a tu hijo, o correr a ayudar a la gente, porque mucha gente gritaba y necesitaba ayuda”, dijo.

Las autoridades municipales informaron que seis personas murieron en Kiev, epicentro de los ataques. Drones rusos también atacaron la ciudad de Chornomorsk, a orillas del Mar Negro, causando la muerte de dos personas, según declaró el gobernador regional.

“Solo la presión, con sanciones y fuerza, puede obligar a Rusia a poner fin a esta guerra, una guerra que nadie más que ellos jamás necesitó”, dijo Zelenskiy, y agregó que la Embajada de Azerbaiyán también fue alcanzada por restos de un misil Iskander.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus tropas atacaron instalaciones energéticas y complejos de producción de armas ucranianos con armamento de alta precisión en respuesta a los ataques ucranianos contra Rusia.

Oleadas de ataques

Durante la noche, se registraron llamas en varios puntos de Kiev mientras se producían varias oleadas de ataques con drones y misiles rusos, y las fotografías también mostraron a personas apiñadas en calles llenas de escombros frente a sus edificios de apartamentos.

Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, dijo que al menos 34 personas resultaron heridas en toda la ciudad, entre ellas dos niños, y que una mujer embarazada se encontraba entre las nueve personas atendidas en el hospital.

El Ministerio de Energía anunció cortes parciales de energía en la región central de Kiev, en la región meridional de Odesa y en la región de Donetsk, al este del país.

El gobernador de la región de Kiev, en las afueras de la capital, informó que los ataques con drones y misiles dejaron seis heridos, entre ellos un niño de siete años, y provocaron varios incendios. Diez personas, incluido un niño, resultaron heridas en Chornomorsk, al sur del país, cuando Rusia atacó el mercado de la ciudad, según informaron las autoridades.

“Ucrania está respondiendo a estos ataques con fuerza de largo alcance, y el mundo debe detener estos ataques contra la vida con sanciones”, dijo Zelenskiy.

Kiev ha intensificado sus ataques con drones en el interior de Rusia, con el objetivo de destruir refinerías, depósitos y oleoductos de petróleo y paralizar la mayor fuente de financiación de Moscú para su guerra en Ucrania.

Dos fuentes de la industria informaron a Reuters que el puerto ruso de Novorossiysk, en el Mar Negro, suspendió las exportaciones de petróleo el viernes tras un ataque con drones ucranianos.

Temas


Guerras
Violencia
Guerra Rusia-Ucrania

true

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Autoridades y directivos de la iniciativa privada realizaron este doble anuncio que fortalece la conectividad área de la localidad.

Saltillo: refuerzan conectividad aérea con vuelo a Cancún y modernización del aeropuerto Plan de Guadalupe
Con el fallo de la Corte, el SAT quedó facultado para exigir de inmediato el pago de los adeudos fiscales de Grupo Salinas y, de ser necesario, proceder al embargo de bienes para cubrir el monto.

‘Tío Richie’: a pagar en abonos ‘chiquitos’ 47 mil 407 millones
Los casos de VIH en la entidad se han disparado drásticamente en más de mil por ciento.

Coahuila: Se disparan contagios de VIH, pasan de 24 a 318

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Suprema Corte desechó siete recursos promovidos por Grupo Salinas, al no corresponder a su competencia.

Sheinbaum: Si Salinas paga, se resuelve el asunto; si no, Hacienda procederá
Claudia Sheinbaum anunció que la propuesta para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales podría presentarse este mismo mes y reiteró que el cambio será resultado de consenso entre trabajadores y empresarios

Jornada de 40 horas... Sheinbaum espera que este mes se presente la propuesta

Coahuila recibirá un tren de pavimentación en diciembre de 2025 como parte del programa federal para modernizar carreteras.

Llegará tren de Pavimentación a Coahuila; iniciará en diciembre de 2025
El aeropuerto de Saltillo entrará en una fase de ampliación y modernización que busca aumentar rutas, recibir más pasajeros y fortalecer la conectividad regional ante la creciente demanda aérea.

Modernización del aeropuerto impulsará a Saltillo rumbo al mundial: Javier Díaz
Expertos afirman que el Antropoceno ya comenzó. El impacto humano supera a la biomasa del planeta y altera clima, océanos y ecosistemas. Conoce las evidencias y riesgos de esta nueva era geológica.

El Antropoceno ya comenzó... alertan los científicos por nueva era en la historia de la Tierra