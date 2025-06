Rusia lanza casi 500 drones contra Ucrania, es el mayor bombardeo en más de tres años de guerra

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo el domingo por la noche que “la situación es muy difícil” en algunas de esas áreas. No proporcionó detalles.

La Fuerza Aérea de Ucrania añadió que sus defensas antiaéreas destruyeron 277 drones y 19 misiles en pleno vuelo el domingo por la noche, afirmando que sólo 10 drones o misiles alcanzaron su objetivo. Las autoridades indicaron que una persona resultó herida. No fue posible verificar las afirmaciones de forma independiente.

KIEV- Rusia lanzó casi 500 drones contra Ucrania en el mayor bombardeo nocturno de drones en los más de tres años de guerra, informó la Fuerza Aérea ucraniana el lunes, en un momento en que el Kremlin presiona en su ofensiva de verano en medio de negociaciones directas de paz que aún no han logrado avances para detener los combates.

Ucrania ha producido algunos contraataques sorprendentes, sin embargo. Su reciente ataque con drones a bases aéreas rusas distantes fue sin precedentes en su alcance y sofisticación.

RUSIA INTENSIFICA SUS ATAQUES

El Estado Mayor General de Ucrania afirmó el lunes que las fuerzas de operaciones especiales atacaron dos aviones de combate rusos estacionados en el aeródromo de Savasleyka en la región rusa de Nizhny Novgorod, ubicada a unos 650 kilómetros de la frontera ucraniana. El comunicado no indicó cómo fueron atacados los aviones. De momento no hubo declaraciones sobre la afirmación por parte de las autoridades rusas. Algunos blogueros de guerra rusos dijeron que no hubo daños a los aviones de combate.

Las autoridades rusas han dicho que los recientes asaltos intensificados son parte de una serie de represalias por el ataque de Ucrania a bases aéreas que albergaban bombarderos estratégicos con capacidad nuclear. Un ataque a una base aérea ucraniana en Dubno, en la región occidental de Rivne, fue una de esas respuestas, aseveró el Ministerio de Defensa ruso el lunes.

Dos recientes rondas de conversaciones de paz directas entre delegaciones rusas y ucranianas en Estambul no han producido avances significativos más allá de los compromisos de intercambiar prisioneros, así como miles de sus muertos y tropas gravemente heridas. El presidente ruso Vladímir Putin ha señalado que seguirá luchando hasta que se cumplan sus condiciones.

CONTINÚAN ATAQUES CON DRONES DE LARGO ALCANCE

Rusia ha atacado repetidamente áreas civiles de Ucrania con drones Shahed durante la guerra, como ocurrió el domingo por la noche. Los ataques han matado a más de 12,000 civiles ucranianos, según Naciones Unidas. Rusia dice que sólo ataca objetivos militares.