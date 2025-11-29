¿Sabías que Líbano es el país con más porcentaje de cristianos en Medio Oriente?, espera al papa

BEIRUT- El Líbano, donde el papa León XIV iniciará una visita de tres días mañana, domingo, es el país con más porcentaje de cristianos de todo Oriente Medio y, de hecho, hasta el siglo pasado una estrecha mayoría de la población libanesa profesaba esa religión.

Las autoridades no han realizado un censo desde 1932 para evitar conflictos entre comunidades derivados de los cambios que se hayan podido dar desde entonces en la demografía confesional del país, pero se cree que en la actualidad los cristianos representarían un 30 % largo de su población total de 5.9 millones.

Aunque a la baja por la emigración o la menor tasa de natalidad, el cristianismo sigue siendo la religión minoritaria con más presencia en Oriente Medio. Sin embargo, ni Egipto ni Siria, entre los países de la región con más porcentaje de cristianos, se acercan siquiera a la cifra que ostenta el Líbano.

EL CRISTIANISMO EN EL LÍBANO

La mayor parte de los cristianos libaneses son maronitas, una Iglesia católica oriental con raíces en el monje ermitaño sirio del siglo IV San Marón y en un movimiento monástico iniciado por sus discípulos con la construcción de un primer monasterio a orillas el río Orontes.

La comunidad trasladó su sede patriarcal al actual Líbano después de que unos 350 monjes maronitas, partidarios del Consejo de Calcedonia, fueran asesinados en una masacre en 517 coincidiendo con el apogeo de un régimen bizantino opuesto a la fe calcedonense que profesaban.

Casi todos los maronitas del mundo viven en el Líbano o son de origen libanés, y se sabe que abarcan más de la mitad del total de cristianos del país mediterráneo, si bien la falta de un censo actualizado impide saber cuántos son con exactitud.