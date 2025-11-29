¿Sabías que Líbano es el país con más porcentaje de cristianos en Medio Oriente?, espera al papa

Internacional
/ 29 noviembre 2025
    ¿Sabías que Líbano es el país con más porcentaje de cristianos en Medio Oriente?, espera al papa
    Un trabajador limpia el área del paseo marítimo del centro de Beirut antes de la Santa Misa que celebrará el Papa León XIV durante su visita a Beirut, Líbano. Foto: EFE/EPA/Wael Hamzeh

La mayor parte de los cristianos libaneses son maronitas, una Iglesia católica oriental con raíces en el monje ermitaño sirio del siglo IV San Marón

BEIRUT- El Líbano, donde el papa León XIV iniciará una visita de tres días mañana, domingo, es el país con más porcentaje de cristianos de todo Oriente Medio y, de hecho, hasta el siglo pasado una estrecha mayoría de la población libanesa profesaba esa religión.

Las autoridades no han realizado un censo desde 1932 para evitar conflictos entre comunidades derivados de los cambios que se hayan podido dar desde entonces en la demografía confesional del país, pero se cree que en la actualidad los cristianos representarían un 30 % largo de su población total de 5.9 millones.

TE PUEDE INTERESAR: El papa visita la Mezquita Azul al inicio de reuniones con líderes religiosos de Turquía

Aunque a la baja por la emigración o la menor tasa de natalidad, el cristianismo sigue siendo la religión minoritaria con más presencia en Oriente Medio. Sin embargo, ni Egipto ni Siria, entre los países de la región con más porcentaje de cristianos, se acercan siquiera a la cifra que ostenta el Líbano.

EL CRISTIANISMO EN EL LÍBANO

La mayor parte de los cristianos libaneses son maronitas, una Iglesia católica oriental con raíces en el monje ermitaño sirio del siglo IV San Marón y en un movimiento monástico iniciado por sus discípulos con la construcción de un primer monasterio a orillas el río Orontes.

La comunidad trasladó su sede patriarcal al actual Líbano después de que unos 350 monjes maronitas, partidarios del Consejo de Calcedonia, fueran asesinados en una masacre en 517 coincidiendo con el apogeo de un régimen bizantino opuesto a la fe calcedonense que profesaban.

Casi todos los maronitas del mundo viven en el Líbano o son de origen libanés, y se sabe que abarcan más de la mitad del total de cristianos del país mediterráneo, si bien la falta de un censo actualizado impide saber cuántos son con exactitud.

$!Obreros preparan el escenario en el paseo marítimo en Beirut. El Papa León XIV tiene previsto visitar el país del 30 de noviembre al 2 de diciembre.
Obreros preparan el escenario en el paseo marítimo en Beirut. El Papa León XIV tiene previsto visitar el país del 30 de noviembre al 2 de diciembre. Foto: EFE/EPA/Wael Hamzeh

La Iglesia maronita está en plena comunión con el papa y, por supuesto, León XIV incluirá en su recorrido lugares emblemáticos para ella como la sede del patriarcado en Bkerke (centro) o el Monasterio de San Marón en Annaya (centro), donde se encuentra la tumba del principal santo de esta comunidad, San Charbel.

Las siguientes comunidades por tamaño son la ortodoxa griega, que se estima representa el 25 % de los cristianos del país, y la católica greco-melquita, con un 5 %.

TE PUEDE INTERESAR: Primer viaje al extranjero de León XIV a Turquía y Líbano genera grandes expectativas entre los cristianos

Otras ramas con una presencia más reducida son las armenias tanto ortodoxas como católicas, pues el Líbano acoge a decenas de miles de armenios, la mayoría huidos allí durante el genocidio de 1915; así como la asiria, la caldea, la protestante o la católica romana.

UN ARMA DE DOBLE FILO

Las divisiones sectarias son un asunto peliagudo en el Líbano y esta es precisamente la razón por la que no ha habido un censo en casi un siglo. Confirmar que los cristianos han visto mermada su presencia frente a los musulmanes podría tirar por tierra los delicados equilibrios de poder en la nación.

Aquí, hay 18 grupos religiosos reconocidos y el poder está repartido de forma proporcional entre ellos, desde los escaños del Parlamento hasta las llamadas «tres presidencias», que incluyen a un jefe de Estado cristiano maronita, a un primer ministro musulmán suní y a un jefe legislador musulmán chií.

De las comunidades oficiales, doce son cristianas -siendo la maronita la predominante- y cuatro son musulmanas -siendo el sunismo y el chiísmo las mayoritarias-.

A ellas se suman los drusos, cuya religión surgió de una secta del chiísmo e incorpora creencias de diferentes fes, entre ellas el hinduismo, y también un número en la actualidad ínfimo de judíos.

En los últimos años, algunos políticos han abogado por tumbar el sistema confesional de cuotas en favor de uno basado en méritos como única solución a largo plazo a los constantes bloqueos institucionales que sufre el país, exacerbados por la necesidad de contentar a todos los grupos.

Sin embargo, esta y otras decisiones se ven a menudo condicionadas por el miedo a nuevos conflictos entre comunidades religiosas, como ocurrió parcialmente, sin ir más lejos, durante la guerra civil (1975-1990) entre cristianos y musulmanes.

El impacto de la fe queda patente en muchas características del Líbano, desde la concentración de las diferentes comunidades en determinadas áreas geográficas hasta la identidad de los partidos, que tienden a identificarse más por su religión que por su ideología política.

Por Noemí Jabois, Agencia de Noticias EFE.

Temas


Guerras
Religión
viajes

Localizaciones


Líbano

Personajes


Papa León XIV

Organizaciones


Iglesia Católica

true

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La imagen ilustra vuelos cancelados anteriormente. FOTO: Vanguardia y AP

Radiación solar en vuelo de Cancún, alertó de fallas en aviones A320 a nivel mundial
Las metanfetaminas es la droga más incautada durante el segundo año de gobierno.

Coahuila: lideran metanfetaminas y cristal aseguramientos sobre cocaína y mariguana
El Secretario de Economía resaltó la atracción de inversiones que ha tenido Coahuila durante este año, pese a las condiciones poco favorables en el mercado internacional.

Ante guerra comercial, anticipa Coahuila mayor certeza tras la revisión al T-MEC
Luego de cinco días, los ex trabajadores de AHMSA concluyeron con su caravana.

Concluyen ex obreros de AHMSA caravana; entregan peticiones a la 4T
El Gobernador resaltó que la salud es otra de las prioridades en su administración, por lo cual se ha destinado más presupuesto.

Fortalece Coahuila al sector salud con 30% más presupuesto
Volaris y Viva Aerobus, junto a otras aerolíneas en todo el mundo, alertó a sus clientes que por motivos de actualización de software de los aviones Airbus A320 a nivel mundial, se cancelarán y retrasarán vuelos.

Viva Aerobus y Volaris anuncian cancelaciones y retrasos en Vuelos por actualización de Airbus
El proceso fija un piso común de conocimientos técnicos y eleva los estándares de calidad en la industria.

Nace la certificación oficial para tortilleros; ya podrán acreditarse ante la SEP
Un incendio y explosión aparentemente causado por pirotecnia mantiene una moviización la noche de este viernes en los límites de Apodaca y Pesquería, Nuevo León.

Incendio y explosión por pirotecnia en casa de Nuevo León deja una persona sin vida