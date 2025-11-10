Senado de Estados Unidos se moviliza para reactivar el gobierno federal

A 41 días de cierre gubernamental, 8 demócratas decidieron salirse de su ala, para colaborar con el senado republicano

En el 10 de noviembre, día 41 del cierre gubernamental de los Estados Unidos, se reportó que el Senado de los Estados Unidos implementará medidas para terminar con el cierre histórico.

Se informó que el Senado de los Estados Unidos votó, este 10 de noviembre, a favor de iniciar el debate sobre el proyecto de ley avalado por la Cámara de Representantes para darle fin a la presunta huelga de gobierno.

La votación ocurrió después que 8 senadores, del ala demócrata, se pasarán al lado republicano. Gracias a esta medida, la moción fue exitosa, ya que se requerían al menos 60 votos. Si prosigue la votación, junto con los respectivos disidentes del lado demócrata, se podrá reflejar un acuerdo para activar el gobierno, momentáneamente.

El siguiente proceso será una serie de votaciones, las cuales serán previas a la aprobación definitiva. Se incluirá la consideración de enmiendas al proyecto de ley de la Cámara.

Si el proyecto es aprobado en el Senado, deberá pasar por la Cámara de Representantes; ahí, deberá conseguir un aval previo para hacerse efectivo.

El acuerdo abrirá temporalmente al gobierno federal. Presuntamente, la breve abertura permitirá que los empleados federales reciban un pago retroactivo.

Los 8 disidentes del ala demócrata son: Catherine Cortez Masto, John Fetterman, Dick Durbin, Maggie Hassan, Tim Kaine, Angus King, Jackie Rosen y Jeanne Shaheen.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

