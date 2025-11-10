Senado de Estados Unidos se moviliza para reactivar el gobierno federal

En el 10 de noviembre, día 41 del cierre gubernamental de los Estados Unidos, se reportó que el Senado de los Estados Unidos implementará medidas para terminar con el cierre histórico.

Se informó que el Senado de los Estados Unidos votó, este 10 de noviembre, a favor de iniciar el debate sobre el proyecto de ley avalado por la Cámara de Representantes para darle fin a la presunta huelga de gobierno.

La votación ocurrió después que 8 senadores, del ala demócrata, se pasarán al lado republicano. Gracias a esta medida, la moción fue exitosa, ya que se requerían al menos 60 votos. Si prosigue la votación, junto con los respectivos disidentes del lado demócrata, se podrá reflejar un acuerdo para activar el gobierno, momentáneamente.

El siguiente proceso será una serie de votaciones, las cuales serán previas a la aprobación definitiva. Se incluirá la consideración de enmiendas al proyecto de ley de la Cámara.

Si el proyecto es aprobado en el Senado, deberá pasar por la Cámara de Representantes; ahí, deberá conseguir un aval previo para hacerse efectivo.

El acuerdo abrirá temporalmente al gobierno federal. Presuntamente, la breve abertura permitirá que los empleados federales reciban un pago retroactivo.