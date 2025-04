Si bien el cambio climático no es chistoso, comediantes concientizan sobre este tema

CALIFORNIA- En un reciente programa de comedia en vivo, el comediante colombiano-americano Esteban Gast compartió con los espectadores que sintió mucha culpa al responder a una lista de preguntas para calcular su huella de carbono durante la escuela secundaria. ¿Alguna vez has manejado un coche o volado en un avión? Era una de las preguntas.

Y admitió, ante la risa del público, que su culpa católica lo obligó a hacerse más interrogantes sobre sus propios hábitos.

“Yo pensaba ‘me masturbo’ y ellos decían ‘esa no es’, y yo pensaba ‘no, la forma en que yo lo hago sí lo es’”, bromeó Gast sin entrar en más detalles, quien fue seleccionado como uno de los 100 latinos más comprometidos a la acción climática en el año 2024 por Sachamama, una organización ambiental sin fines de lucro.

Luego vino un giro en su guion: la empresa gigante de petróleo y gas BP extendió la idea de que había que rastrear las emisiones de cada persona para trasladar la responsabilidad sobre el cambio climático de las empresas de combustibles fósiles a los individuos, dijo.

“Es como si tu amigo adicto a la cocaína te dijera que no te tomes un café con leche... BP, famosa por derramar petróleo en el Golfo de México, me dijo: ‘Oye, Esteban, ¿alguna vez has manejado un coche?’. Y yo le respondí: ‘No sé, a veces’. Ellos, mientras, vierten petróleo en la boca de una tortuga”.

EL PÚBLICO SE RIÓ

Gast es parte de un grupo creciente de comediantes que están usando el humor para generar conciencia sobre el cambio climático.

En escenarios, en internet y en las aulas de clase, ellos lanzan chistes en los que hablan sobre temas como el Inflation Reduction Act, una ley sobre clima del gobierno del expresidente Joe Biden, o sobre las empresas de combustibles fósiles o, incluso, comparten información sobre los beneficios ambientales de una dieta vegana, que emite menos emisiones que calientan el planeta.