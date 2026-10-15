Sin forma de salir de Taiz, la ciudad sitiada por los hutíes del Yemen al borde del abismo

SANÁ, YEMEN- “¿Por qué no podemos simplemente irnos?”, se pregunta desde el otro lado del teléfono con la voz quebrada Suaad al Qubati mientras intenta tranquilizar a sus cuatro hijos cuando las explosiones sacuden las paredes de su casa en Taiz, la tercera ciudad más grande del Yemen cercada por los rebeldes hutíes esta semana. Como el alrededor de un millón de residentes de esta localidad suroccidental disputada entre los insurgentes y el Gobierno internacionalmente reconocido desde 2015, esta profesora yemení asegura que ella y su marido no hacen más que pensar en encontrar una ruta de escape mientras sus reservas de comida se agotan.

“Hemos intentado prepararnos para este día durante semanas, racionando los pocos suministros que pudimos encontrar. Pero, ¿de qué sirve una bolsa de grano o frijoles enlatados ante la horrible realidad de que no hay una salida segura?”, se pregunta al recordar que todas las carreteras están bloqueadas y que no hay forma de entrar o salir de Taiz. CERCO Y ASEDIO Los hutíes han reforzado esta semana su control sobre la localidad tras hacerse con la última carretera principal que conecta Taiz con otras zonas en manos de las fuerzas gubernamentales.

Los rebeldes afirman que las rutas permanecen abiertas para los civiles que deseen evacuar la urbe, sin embargo las tropas regulares están restringiendo los movimientos de los civiles por razones de seguridad, y los residentes describen una realidad de puestos de control, francotiradores en las azoteas y ninguna ruta de escape segura. “Ahora no es seguro salir de nuestro barrio y, si lo hacemos, los francotiradores podrían matarnos o podrían detenernos en los puestos de control”, dice a EFE por vía telefónica Mohamed al Sunwi, un jubilado que vive en las afueras y que no pudo escapar junto a su familia.

“No pudimos lograrlo a tiempo”, lamenta. La violencia y los combates se intensifican día tras día mientras la presión sobre la población se hace cada vez más insoportable: el Programa Mundial de Alimentos (PMA) dijo ayer que esta agencia de la ONU y sus socios no pueden acceder a más de 600 mil personas de Taiz que dependen de ayuda humanitaria. UNA CRISIS “DEVASTADORA” La ONU advirtió esta semana de que la crisis en el Yemen es “devastadora”: los suministros de trigo y harina pueden agotarse en menos de tres semanas, los precios de los alimentos han incrementado un 50 % y el gas para cocinar es prácticamente inaccesible. La reanudación de la guerra en el Yemen se está cebando con la población, pero especialmente con la de la provincia de Taiz, donde se encuentran un 55 % de los casi 220 mil desplazados internos que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha contabilizado desde agosto.