Sin forma de salir de Taiz, la ciudad sitiada por los hutíes del Yemen al borde del abismo

Sin forma de salir de Taiz, la ciudad sitiada por los hutíes del Yemen al borde del abismo

+ Seguir en Seguir en Google
EFE
por EFE

La violencia y los combates se intensifican día tras día mientras la presión sobre la población se hace cada vez más insoportable

Internacional
/
COMPARTIR

SANÁ, YEMEN- “¿Por qué no podemos simplemente irnos?”, se pregunta desde el otro lado del teléfono con la voz quebrada Suaad al Qubati mientras intenta tranquilizar a sus cuatro hijos cuando las explosiones sacuden las paredes de su casa en Taiz, la tercera ciudad más grande del Yemen cercada por los rebeldes hutíes esta semana.

Como el alrededor de un millón de residentes de esta localidad suroccidental disputada entre los insurgentes y el Gobierno internacionalmente reconocido desde 2015, esta profesora yemení asegura que ella y su marido no hacen más que pensar en encontrar una ruta de escape mientras sus reservas de comida se agotan.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/como-los-huties-de-yemen-pasaron-de-ser-una-milicia-de-montana-a-una-amenaza-regional-HC23565323

“Hemos intentado prepararnos para este día durante semanas, racionando los pocos suministros que pudimos encontrar. Pero, ¿de qué sirve una bolsa de grano o frijoles enlatados ante la horrible realidad de que no hay una salida segura?”, se pregunta al recordar que todas las carreteras están bloqueadas y que no hay forma de entrar o salir de Taiz.

CERCO Y ASEDIO

Los hutíes han reforzado esta semana su control sobre la localidad tras hacerse con la última carretera principal que conecta Taiz con otras zonas en manos de las fuerzas gubernamentales.

$!Una captura de pantalla de un vídeo difundido por Al-Masirah muestra a un combatiente hutí en una ofensiva contra las fuerzas yemeníes en Taiz, Yemen.
Una captura de pantalla de un vídeo difundido por Al-Masirah muestra a un combatiente hutí en una ofensiva contra las fuerzas yemeníes en Taiz, Yemen. EFE/EPA/CEDIDA

Los rebeldes afirman que las rutas permanecen abiertas para los civiles que deseen evacuar la urbe, sin embargo las tropas regulares están restringiendo los movimientos de los civiles por razones de seguridad, y los residentes describen una realidad de puestos de control, francotiradores en las azoteas y ninguna ruta de escape segura.

“Ahora no es seguro salir de nuestro barrio y, si lo hacemos, los francotiradores podrían matarnos o podrían detenernos en los puestos de control”, dice a EFE por vía telefónica Mohamed al Sunwi, un jubilado que vive en las afueras y que no pudo escapar junto a su familia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/iran-respaldando-a-los-huties-amenazan-ahora-la-mayor-instalacion-petrolera-del-mundo-CH23533753

“No pudimos lograrlo a tiempo”, lamenta.

La violencia y los combates se intensifican día tras día mientras la presión sobre la población se hace cada vez más insoportable: el Programa Mundial de Alimentos (PMA) dijo ayer que esta agencia de la ONU y sus socios no pueden acceder a más de 600 mil personas de Taiz que dependen de ayuda humanitaria.

UNA CRISIS “DEVASTADORA”

La ONU advirtió esta semana de que la crisis en el Yemen es “devastadora”: los suministros de trigo y harina pueden agotarse en menos de tres semanas, los precios de los alimentos han incrementado un 50 % y el gas para cocinar es prácticamente inaccesible.

La reanudación de la guerra en el Yemen se está cebando con la población, pero especialmente con la de la provincia de Taiz, donde se encuentran un 55 % de los casi 220 mil desplazados internos que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha contabilizado desde agosto.

$!Miembros de una familia yemení desplazada, originaria de Taiz, sentados frente a una tienda de campaña en el campamento Al-Firdaws, en Ras Imran, Yemen.
Miembros de una familia yemení desplazada, originaria de Taiz, sentados frente a una tienda de campaña en el campamento Al-Firdaws, en Ras Imran, Yemen. AP/Abdulnasser Alseddik

Gran parte de los lugares de desplazamiento en la provincia “son inaccesibles debido al conflicto en curso”, según la agencia de la ONU, que se hace eco de los llamamientos de otras ONG sobre la carestía de suministros básicos, cuyas reservas se acercan al umbral crítico.

Esto incluye al combustible, cuya escasez añade otra capa de riesgo al amenazar el transporte y el funcionamiento de servicios esenciales como el suministro de agua o los hospitales, que están saturados por las ingentes cantidades de personas que llegan heridas debido a los combates.

Además, los centros de salud están luchando otra batalla: la de las enfermedades infecciosas, que están proliferando en las zonas de desplazamiento en las que se encuentran hacinadas miles de personas y donde el agua potable es escasa y las condiciones de salubridad son deficientes.

De hecho, el cólera, una enfermedad intestinal que puede ser mortal si no se trata a tiempo, se está propagando a medida que los desplazamientos aumentan, y ya son más de 8 mil los casos sospechosos y 27 las muertes este año.

Una cuarta parte de estos casos se han registrado en las últimas cuatro semanas de escalada bélica, según la ONU, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que unos 500 centros de salud en nueve provincias afectadas carecen del apoyo de socios humanitarios.

Por Jaled Abdalá, Agencia de Noticias EFE.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Ataques
Conflictos
Desplazados
Localizaciones
Yemen
Organizaciones
Hutíes
EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Transformación aumentada

Transformación aumentada
NosotrAs: Ser madre en duelo

NosotrAs: Ser madre en duelo
Posteriormente, dio paso a su informe sobre los indicadores de turismo nacional de 2026 y mencionó que hay muy buenas noticias y aseguró que México sigue rompiendo récords históricos.

Gobierno de Sheinbaum destaca la importancia turística del Rodeo de Saltillo; se esperan más de 200 mil personas
Trabajadores y jubilados del IMSS aseguran que la mayoría rechazó el aumento salarial de 6.8%. Denuncian boletas sin folio, falta de un padrón electoral y presuntas presiones sindicales.

Gana el ‘No’ en consulta salarial del IMSS; ‘si llegaran a desconocerlo, lo declararemos como un fraude’
La Profeco protege a los consumidores frente a precios incorrectos, promociones incumplidas y cobros indebidos. Conoce cómo presentar una queja y qué compensación puedes solicitar.

¿Qué es y cuál es la función de la Profeco?... Cómo proceder si no te respetan una oferta en México
Tras su popularidad, Tulum enfrenta crisis de turismo por la llegada de sargazo, baja ocupación hotelera y la reducción de pasajeros.

Aeropuerto de Tulum se queda sin otro vuelo: American Airlines suspende la ruta a Miami
Evento. 2. ‘La Gran Posada Vol. 2’ reunirá a los seguidores del grupo en el Auditorio Parque Las Maravillas.

¡A sacar los pasos prohibidos! Los Ángeles Azules llegan a Saltillo con posada navideña
El luchador recordó la angustia que vivió tras el colapso del réferi Gerardo Germán Pineda en Hidalgo. Negó haber aplicado un martinete y pidió mejores protocolos médicos en las funciones.

‘Jamás quise hacerle daño’... Hijo de Fishman revela lo que pasó y cómo vivió la muerte de El Búho Pineda (video)