Son los Niños nigerianos los que pagan el precio de la guerra de Irán, aumenta la desnutrición y la pobreza

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    Son los Niños nigerianos los que pagan el precio de la guerra de Irán, aumenta la desnutrición y la pobreza
    Maryam Aminu juega con su hija Farisa, quien ha vuelto a sufrir desnutrición, en su casa en Kware Sokoto, al noroeste de Nigeria, el miércoles 15 de julio de 2026. AP/Sunday Alamba
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Si la guerra en Medio Oriente continúa, hasta 23.4 millones de niños adicionales podrían caer en la pobreza monetaria, es decir, falta de ingresos o de consumo, para finales de año

SOKOTO, NIGERIA- Maryam Aminu apenas se sorprendió cuando a su último de sus seis hijos le diagnosticaron desnutrición en abril por segunda vez. Apenas alimentaba con regularidad al niño de 18 meses, y mucho menos con alimentos nutritivos.

Aunque la familia, en el noroeste de Nigeria, ha lidiado con dificultades económicas, su situación empeoró después de febrero, cuando su esposo, Shehu Aminu, perdió su trabajo como taxista debido a un aumento del precio minorista de la gasolina provocado por la guerra en Irán.

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“Cuando le diagnosticaron por segunda vez, aunque lo sospechaba, me sentí triste y enojada porque sabía por qué. Los tiempos son duros y la comida no es constante”, comentó Aminu en la sala de estar de su casa sin terminar, de dos habitaciones, en la tranquila localidad de Kware, Sokoto, mientras la ceniza del fogón de carbón se arremolinaba en el cuarto.

La recaída de niños en la desnutrición se ha vuelto un hecho cada vez más común en el estado y en todo el norte de Nigeria, según trabajadores locales de salud y de ayuda humanitaria, que atribuyen el fenómeno a efectos en cadena de la guerra en Irán.

El norte de Nigeria, una de las regiones más pobres del mundo, ya está bajo presión por una crisis de insurgencia. Ahora, el conflicto en Oriente Medio ha empeorado la seguridad alimentaria de millones de personas que viven en la pobreza, especialmente de los niños.

Al mismo tiempo, las amplias reformas económicas del presidente nigeriano Bola Tinubu provocaron una alta inflación después de que se eliminaron los subsidios al combustible hace tres años y se devaluó la moneda. Un informe técnico del Banco Mundial esta semana indicó que 139 millones de nigerianos son ahora pobres o vulnerables a caer en la pobreza.

Si la guerra en Medio Oriente continúa, hasta 23.4 millones de niños adicionales podrían caer en la pobreza monetaria, es decir, falta de ingresos o de consumo, para finales de año, señaló esta semana el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en un informe. Advirtió que al menos el 80% estaría en África y Asia.

$!Farisa, que ha recaído en la malnutrición, juega en una alfombra en su casa en Kware Sokoto, en el noroeste de Nigeria, el miércoles 15 de julio de 2026.
Farisa, que ha recaído en la malnutrición, juega en una alfombra en su casa en Kware Sokoto, en el noroeste de Nigeria, el miércoles 15 de julio de 2026. AP/Sunday Alamba

“Los niños están pagando el precio del conflicto que se intensifica en Oriente Medio, incluidos niños muy lejos de la región”, afirmó La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell. “Cuanto más se prolongue esto, peores serán las consecuencias”.

PELIGROS POR DELANTE PARA LOS NIÑOS

En medio de la guerra en Irán, el cierre del estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra pasaba una quinta parte del petróleo y el gas del mundo, provocó un efecto dominó en todo el planeta. Un shock mundial de combustibles elevó los precios de todo, desde la gasolina y los comestibles hasta los fertilizantes y los boletos de avión.

En Nigeria, los precios en los surtidores subieron de 800 nairas (0.58 dólares) por litro en febrero a 1,400 nairas (1.02 dólares) en abril, con un efecto en cadena sobre los precios de los alimentos y los artículos de primera necesidad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intentado durante meses obligar a Irán a reabrir por completo la ruta, recurriendo a todo, desde ataques aéreos y bloqueos navales hasta negociaciones y amenazas.

En Sokoto, donde el alza vertiginosa de los precios ha traído más penurias a las familias, trabajadores de salud dijeron a The Associated Press que este año han visto a más niños regresar a centros de salud después de recaer en la desnutrición.

En un hospital de Sokoto, registros compartidos con AP muestran que casi 40 niños tratados previamente por desnutrición desde febrero vuelven a estar en tratamiento, además de aquellos que no están documentados.

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“Estoy preocupada y a veces enojada por el aumento de los números que estamos viendo”, dijo la trabajadora de salud Halimah Muhammad.

Más allá de las realidades actuales, el alza de precios y las dificultades económicas suponen que los niños de hogares pobres tienen más probabilidades de sufrir retraso en el crecimiento a largo plazo, dijo Russell, de UNICEF, en una entrevista con AP mientras visitaba Sokoto esta semana.

“Su desarrollo se verá comprometido”, señaló Russell. “Es menos probable que permanezcan en la escuela porque sus padres están bajo mucha presión financiera. Así que las implicaciones a largo plazo para los niños son absolutamente terribles”.

La guerra también ha afectado al suministro y los precios de los fertilizantes, amenazando la temporada de siembra y empeorando el destino de comunidades mayoritariamente agrícolas en el norte de Nigeria, que han tenido dificultades para acceder a sus tierras de cultivo en medio de un conflicto mortal con grupos armados.

$!Niños que sufren desnutrición aguda reciben tratamiento mediante sondas nasogástricas en un hospital de Sokoto, al noroeste de Nigeria, el 16 de julio de 2026.
Niños que sufren desnutrición aguda reciben tratamiento mediante sondas nasogástricas en un hospital de Sokoto, al noroeste de Nigeria, el 16 de julio de 2026. AP/Sunday Alamba

“Me despierto cada mañana infeliz, al ver que ya no puedo mantener a mi familia. Antes, con 2 mil nairas podías comprar una comida nutritiva para toda la familia. Ahora necesitas 5 mil nairas para comprar lo que 2 mil nairas compraban” lamentó Shehu, el esposo de Maryam.

La mayoría de sus comidas son pap, una especie de pudín de maíz, y arroz. “No hay manera de alimentar a los niños”, dijo.

”Ojalá estuviera emocionada y llena de vida”

La gente del noroeste de Nigeria está atrapada entre ataques regulares de grupos de bandidos especializados en secuestros para pedir rescate y militantes islamistas que han estado expandiendo su territorio. La guerra en Irán, dicen los analistas, agrava el impacto.

$!Halimah Muhammad, trabajadora de salud local (a la derecha), atiende a un niño que sufre de desnutriciónen el Centro de Salud Primaria de Rumbukawa, en Sokoto.
Halimah Muhammad, trabajadora de salud local (a la derecha), atiende a un niño que sufre de desnutriciónen el Centro de Salud Primaria de Rumbukawa, en Sokoto. AP/Sunday Alamba

“Esta guerra lejana no ofrece ningún alivio para los vulnerables en el norte”, indicó Ikemesit Effiong, socio de SBM Intelligence, una consultora de riesgos geopolíticos con sede en Lagos.

Larai Malami, una madre de 35 años con 10 hijos, dio a luz a su último hijo en diciembre, pero al bebé ya le han diagnosticado desnutrición dos veces.

Su familia ha pasado dificultades después de que su esposo perdió su trabajo como motociclista y cruzó la frontera hacia el vecino Níger para buscar empleo.

A Malami le preocupa el precio del combustible porque mantiene alto el precio de los alimentos y mantiene a su esposo lejos. “Me preocupa que el niño quizá nunca se recupere del todo”, dijo.

Ese es un sentimiento que también comparte Aminu. “Ojalá ella estuviera emocionada y llena de vida”, expresó.

Por Ope Adeyayo, The Associated Press.

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