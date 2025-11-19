Suman más de 250 arrestos en operativo de inmigración en Carolina del Norte

RALEIGH.— Agentes federales han arrestado a más de 250 personas durante un operativo de inmigración en Carolina del Norte que gira en torno a Charlotte, la ciudad más grande del estado, informó el miércoles el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La operación, que comenzó durante el fin de semana, es parte de los agresivos esfuerzos de deportaciones a gran escala del presidente Donald Trump, quien ha desplegado a miembros de las fuerzas armadas y a agentes de inmigración a ciudades gobernadas por demócratas, desde Chicago hasta Los Ángeles y Portland, Oregón.

El impulso para llevar a cabo arrestos en Carolina del Norte se extendió el martes a la zona metropolitana de Raleigh, la capital estatal, desatando el miedo en al menos un suburbio con una gran población inmigrante.

El número de arrestos hasta ahora durante lo que el gobierno ha denominado “Operación Charlotte’s Web” es prácticamente el doble del total anunciado por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) a principios de esta semana. La dependencia detalló en un comunicado que las agencias “siguen yendo detrás de algunos de los criminales ilegales más peligrosos”.

Funcionarios federales han ofrecido pocos detalles sobre los arrestados. También han permanecido en silencio sobre la magnitud del operativo en todo Carolina del Norte y el próximo destino de los agentes, manteniendo a las comunidades en vilo.

La redada en Charlotte ha sido recibida con focos de resistencia y protestas.

Unas 100 personas se reunieron el miércoles fuera de una tienda Home Depot en Charlotte, donde se vio a agentes federales en repetidas ocasiones desde el inicio de la operación. Los organizadores de la protesta ingresaron brevemente a la tienda con pancartas de color anaranjado y blanco con leyendas como: “ICE fuera de Home Depot. Protejan a nuestras comunidades”.