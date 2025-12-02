Territorio y seguridad son las grandes diferencias. Rusia y Ucrania sopesan el plan de Trump

Los diplomáticos enfrentan una ardua batalla para reconciliar las “líneas rojas” rusas y ucranianas mientras un renovado impulso liderado por Estados Unidos para poner fin a la guerra cobra fuerza. Funcionarios ucranianos asistieron a conversaciones en Estados Unidos durante el fin de semana, y se espera que funcionarios de Washington lleguen a Moscú a principios de esta semana. El plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicado el mes pasado, generó alarma por ser demasiado favorable a Moscú. Fue revisado un poco después de las conversaciones en Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania hace una semana. TE PUEDE INTERESAR: El plan de paz de Trump para Ucrania amenaza a Europa El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, ha dicho que el plan revisado podría ser “viable”. El presidente ruso, Vladímir Putin, lo calificó como una posible “base” para un futuro acuerdo de paz. Trump dijo el domingo que “hay una buena posibilidad de que podamos llegar a un acuerdo”. Aun así, los funcionarios de ambos lados indicaron que queda un largo camino por delante, ya que los puntos clave de discordia, como si Kiev debería ceder territorio a Moscú y cómo garantizar la seguridad futura de Ucrania, parecen no estar resueltos. Un vistazo a la situación actual y qué esperar esta semana: Estados Unidos mantiene conversaciones con Kiev y luego con Moscú Representantes de Trump se reunieron con los funcionarios ucranianos durante el fin de semana y planean reunirse con los delegados rusos en los próximos días. El jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, el jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, Andrii Hnatov, el asesor presidencial Oleksandr Bevz y otros se reunieron con funcionarios estadounidenses durante unas cuatro horas el domingo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la sesión fue productiva, pero que queda más trabajo por hacer. Umerov elogió a Estados Unidos por su apoyo, pero no ofreció detalles.

El exjefe de gabinete de Zelenskyy y exnegociador principal de Ucrania, Andrii Yermak, renunció el viernes en medio de un escándalo de corrupción y ya no forma parte del equipo negociador. Hace apenas una semana que Rubio se reunió con Yermak en Ginebra, lo que resultó en un plan de paz revisado. Trump dijo la semana pasada que enviaría a su enviado Steve Witkoff a Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó el lunes que Putin recibirá a Witkoff para conversaciones el martes por la tarde. Trump sugirió que en algún momento podría reunirse con Putin y Zelenskyy, pero no hasta que haya más avances. El papel de Witkoff en los esfuerzos de paz fue objeto de escrutinio la semana pasada tras un reporte que indicaba que asesoró a Yuri Ushakov, asesor de asuntos exteriores de Putin, sobre cómo debía presentar el líder ruso a Trump el plan de paz para Ucrania. Tanto Moscú como Washington minimizaron la importancia de las revelaciones. DÓNDE SE ENCUENTRAN LAS PARTES Ansiosos por complacer a Trump, Kiev y Moscú han acogido ostensiblemente el plan de paz y el impulso para poner fin a la guerra. Pero Rusia ha continuado atacando a Ucrania y reiterando sus demandas maximalistas, lo que indica que un acuerdo aún está lejos. Putin insinuó la semana pasada que luchará tanto como sea necesario para lograr sus objetivos, diciendo que se detendrá solo cuando las tropas ucranianas se retiren de las cuatro regiones ucranianas que Rusia se anexionó ilegalmente en 2022 y que aún no controla por completo. “Si no se retiran, lo lograremos por la fuerza. Eso es todo”, dijo. TE PUEDE INTERESAR: Ucrania vuelve a perder El plan, dijo Putin, “podría formar la base para futuros acuerdos”, pero de ninguna manera es definitivo y requiere “una discusión seria”. Zelenskyy se ha abstenido de hablar sobre puntos individuales, optando en cambio por agradecer profusamente a Trump por sus esfuerzos y enfatizando la necesidad de que Europa, cuyos intereses están más alineados con los de Ucrania, participe en el proceso. También ha subrayado la importancia de garantías de seguridad sólidas para Ucrania. La primera versión del plan concedía algunas demandas fundamentales de Rusia que Ucrania considera inaceptables, como ceder territorio a Moscú que aún no ocupa y que Kiev renuncie a sus esfuerzos por convertirse en miembro de la OTAN. Zelenskyy ha dicho repetidamente que ceder territorio no es una opción. Uno de los negociadores ucranianos, Bevz, dijo a The Associated Press el martes que el presidente de Ucrania quería discutir el tema del territorio directamente con Trump. Yermak luego dijo a The Atlantic en una entrevista el jueves que Zelenskyy no firmaría la cesión del territorio. Zelenskyy también sostiene que la membresía en la OTAN es la forma más económica de garantizar la seguridad de Ucrania, y los 32 países miembros de la OTAN dijeron el año pasado que Ucrania está en un camino “irreversible” hacia la membresía. Desde que asumió el cargo, Trump ha dejado claro que la membresía en la OTAN está fuera de la mesa.

Moscú, a su vez, ha reaccionado con desagrado ante cualquier sugerencia de una fuerza de paz occidental en el terreno en Ucrania, y ha enfatizado que mantener a Ucrania fuera de la OTAN y a la OTAN fuera de Ucrania era uno de los objetivos centrales de la guerra. PUTIN PARECE TENER EL TIEMP DE SU LADO Mientras tanto, Zelenskyy se ha visto presionado en casa. La renuncia de Yermak fue un duro golpe para Zelenskyy, aunque ni el presidente ni Yermak han sido acusados de irregularidades por los investigadores.