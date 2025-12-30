Tesla prevé que sus ventas del último trimestre de 2025 caerán un 15%

/ 30 diciembre 2025
    Tesla prevé que sus ventas del último trimestre de 2025 caerán un 15%
    Tesla también incluyó los cálculos de los analistas sobre ventas para los próximos años, que se sitúan muy por debajo de las objetivos que el consejero delegado de la compañía, Elon Musk, ha ofrecido en el pasado. FOTO: AP.

Es la primera vez en su historia que Tesla asume de forma pública las cifras estimadas por los analistas, en vez de publicar su propia estimación de las ventas trimestrales

WASHINGTON.- Debido a la desaparición de los créditos fiscales de 7 mil 500 dólares para vehículos eléctricos, el fabricante Tesla informó que se espera que en el último trimestre de 2025 las ventas caigan un 15%, es decir 422 mil 850 unidades.

Lo anterior, según los datos recopilados por la compañía con las cifras de entregas de vehículos estimadas por los principales analistas del sector.

La caída no es una sorpresa ya que firmas como Kelley Blue Book anticipan que las ventas de Tesla en EU, caerán un 22.4% en el último trimestre del año.

Según esos datos, en 2025, las ventas totales de Tesla sumarán un millón 640 mil 752 vehículos; en 2026, un millón 750 mil 243; en 2027, 2 millones 10 mil 459; en 2028, 2 millones 350 mil 451; y en 2029, 3 millones 19 mil 902 unidades.

Por su parte Electrek, una web especializada en el mercado de vehículos eléctricos y que se ha convertido en una de las principales voces críticas de la gestión de Elon Musk, señaló que la inusual publicación de las estimaciones de los analistas puede ser un intento de rebajar las expectativas de cara al anuncio oficial de entregas, que se producirá a inicios de enero.

Según que “si los números que se susurran en el mercado son 440 mil unidades y Tesla entrega 425 mil lo habitual sería que las acciones cayeran. Al anclar las expectativas en alrededor de 420 mil (entregas), 425 mil podría presentarse como una mejora de las previsiones”.

