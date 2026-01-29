Toyota logró ventas récord en 2025 y se mantiene como líder global del motor por sexto año

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 29 enero 2026
    Toyota logró ventas récord en 2025 y se mantiene como líder global del motor por sexto año
    Está previsto que el grupo presente sus resultados financieros para el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, que finaliza a finales de marzo. FOTO: ESPECIAL.

Las ventas subieron a pesar de los aranceles al motor impuestos por el Gobierno estadounidense de Donald Trump

TOKIO.- El fabricante japonés de vehículos Toyota vendió más de 11.32 millones de vehículos en 2025, un nuevo récord de ventas que lo consolida como líder del sector por sexto año consecutivo, según cifras publicadas este jueves por la compañía.

En total, el grupo empresarial, que incluye también a los fabricantes Daihatsu Motor y Hino Motors, registró 11 millones 322 mil 575 unidades vendidas en todo el año pasado, un 4.6% más que el año anterior y un nuevo récord anual.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué tan graves son los delirios relacionados con la IA? Se lo preguntamos a las personas que los tratan

Las ventas en el extranjero del grupo japonés subieron un 3.1%, hasta las 9 millones 251 mil 321 unidades.Solo las ventas de Toyota (sin contar las de sus mencionadas subsidiarias Daihatsu y Hino) subieron un 3.7% a nivel global, hasta 10 millones 536 mil 807 unidades.

La cifra es superior a los 8.98 millones de matriculaciones de nuevos vehículos registradas por la firma alemana Volkswagen, el segundo fabricante mundial por volumen de ventas, y cuyas comercializaciones disminuyeron un 0.5% el año pasado.

En lo que respecta al rendimiento de Toyota, destacó un salto del 7.3% en las matriculaciones en Norteamérica, hasta casi tres millones de unidades, mientras que las ventas en China crecieron un 0.2%, hasta 1,8 millones de unidades, en parte por el aumento de la competitividad en el sector en el país vecino.

Tras conocerse la noticia, las acciones de Toyota en la Bolsa de Tokio subían un 3.2% en torno a las 14.15 hora local (05.15 GMT), una hora y cuarto antes del final de la sesión.

Aún resta la publicación de los resultados fiancieros de la empresa el seis de febrero, la cual siempre publica con antelación su informe de ventas, producción y exportaciones de vehículos en el año natural.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Localizaciones


Estados Unidos

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
De descarriados a descarrilados

De descarriados a descarrilados
true

La mañanera presidencial: una fórmula que se agotó
Asesinan y queman a maestra en Veracruz. Su hija de 15 años y su novio de 16 son señalados como presuntos responsables del crimen.

Asesinan y queman a maestra en Veracruz; hija de 15 años y su novio de 16 los presuntos culpables
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una alerta por el fraude ‘toque fantasma’.

Secretaría de Seguridad advierte por fraude ‘toque fantasma’: Así es el peligroso ‘modus operandi’

El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire Frío congelará a México; junto al Frente Frío 32, azotarán con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y evento Norte
En 1993, gastar $2,500 pesos en una consola como la Super Nintendo o el Sega CD era una inversión seria.

Cuando 2 mil 500 pesos compraban una consola legendaria en 1993; equivale a 14 mil pesos actuales
Favorito. El cantante británico amplía su paso por el Estadio GNP Seguros ante la alta demanda de boletos entre sus fans.

¡Serán 5 conciertos! Harry Styles agrega más fechas en México tras agotar la preventa
El Real Madrid disputará la fase de Playoffs de la Champions League en busca de asegurar su lugar en los Octavos de Final del torneo europeo.

Sorteo de los Playoffs de la Champions League: fecha, horario y dónde verlo en México