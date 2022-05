Tras el tiroteo en la ciudad texana de Uvalde varios Estados discrepan sobre control de armas

Pero las medidas de control de armas probablemente no avancen un milímetro en el Congreso, y son cada vez más escasas en los estados . Aparte de las entidades controladas por los demócratas, la mayoría no ha tomado medidas en años recientes o, por el contrario, las han tomado para ampliar los derechos de posesión y portación .

En Wisconsin, el gobernador demócrata Tony Evers choca reiteradamente con la legislatura controlada por los republicanos. Ha pedido que aprueben verificación universal de antecedentes y leyes de “alarma”, pero los republicanos simplemente lo ignoran. Meses atrás, Evers vetó una ley republicana que hubiera permitido portar armas en vehículos en terrenos de las escuelas y en las iglesias situadas en terrenos de escuelas privadas.

“No podemos aceptar que la violencia armada simplemente sucede”, tuiteó Evers. “No podemos aceptar que los chicos que van a la escuela tal vez no regresen a casa. No podemos aceptar que los funcionarios electos se nieguen de plano a actuar”.

El miércoles, al día siguiente de la masacre en Texas, los legisladores demócratas volvieron a presentar proyectos sobre armas, aparentemente sin resultado. Los jefes del Senado, Devin LeMahieu, y la cámara, Robin Vos, ambos republicanos, no respondieron a pedidos de reacciones.

TE PUEDE INTERESAR:

Pese a masacre en Uvalde, Asociación Nacional del Rifle inicia su convención anual en Texas