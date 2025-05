Trump acusa a China de violar acuerdo arancelario con Estados Unidos

WASHINGTON.- Sin especificar detalles, el presidente, Donald Trump, acusó a China de violar el acuerdo comercial que realizó con Estados Unidos para rebajar los altos aranceles impuestos por Washington.

De acuerdo al mandatario de Estados Unidos gracias a este acuerdo Pekín se estabilizó económicamente.

“Llegué a un acuerdo rápido con China para salvarlos de lo que creía que iba a ser una situación muy mala, y no quería que eso sucediera. Gracias a este acuerdo, todo se estabilizó rápidamente y China volvió a la normalidad (...) La mala noticia es que China, quizás no sorprenda a algunos, ha violado totalmente su acuerdo con nosotros”, dijo.

El mandatario no especificó en su publicación las condiciones en las que China habría violado el acuerdo alcanzado dos semanas antes, sin embargo, aseguró que los aranceles incrementaron el riesgo económico en China.

“Los altísimos aranceles que impuse hicieron prácticamente imposible que China comerciara con el mercado estadounidense, que es, por mucho, el número uno del mundo”, recordó.

Destacó que el efecto de los gravámenes fue devastador para China; “Muchas fábricas cerraron y hubo, por decirlo suavemente, ‘disturbios civiles’. Vi lo que estaba sucediendo y no me gustó, para ellos, no para nosotros”, agregó.

Según el acuerdo, estas condiciones se mantendrían por tres meses en lo que delegaciones de ambos países negocian un pacto más duradero.