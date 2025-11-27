Trump designa ciertas ramas de la Hermandad Musulmana como grupos terroristas

Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que ordena al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, comenzar a designar ciertos capítulos de la Hermandad Musulmana como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados.

La orden, que invoca la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, cita la participación del grupo en la violencia en todo el Medio Oriente, incluidos los ataques con cohetes contra Israel tras el asalto del 7 de octubre de 2023.

La medida inicia una revisión de 30 días dirigida por los Departamentos de Estado y del Tesoro para identificar ramas de la Hermandad en Egipto, Jordania y Líbano para una posible designación, que podría congelar activos, restringir viajes y criminalizar el apoyo material a entidades afiliadas.

“La Hermandad Musulmana, fundada en Egipto en 1928, se ha convertido en una red transnacional con filiales en todo Oriente Medio y más allá”, dice la orden ejecutiva de Trump. “En este sentido, sus filiales en Líbano, Jordania y Egipto participan, facilitan y apoyan campañas de violencia y desestabilización que perjudican a sus propias regiones, a los ciudadanos estadounidenses y a los intereses de Estados Unidos”.

“Por ejemplo, tras el ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel, el ala militar de la rama libanesa de la Hermandad Musulmana se unió a Hamás, Hezbolá y facciones palestinas para lanzar múltiples ataques con cohetes contra objetivos civiles y militares dentro de Israel”, continúa la orden.

“El 7 de octubre de 2023, un alto dirigente del capítulo egipcio de la Hermandad Musulmana pidió ataques violentos contra socios e intereses de Estados Unidos, y los líderes de la Hermandad Musulmana jordana han brindado durante mucho tiempo apoyo material al ala militante de Hamás.

“Dichas actividades amenazan la seguridad de los civiles estadounidenses en el Levante y otras partes del Medio Oriente, así como la seguridad y estabilidad de nuestros socios regionales”, señala la orden.

Trump señaló durante el fin de semana que planeaba designar a la Hermandad Musulmana como una organización terrorista después de que varios grupos intensificaron las advertencias en los últimos meses de que el grupo islámico estaba ganando terreno en Estados Unidos.

“Se hará con la mayor firmeza y contundencia”, declaró Trump a Just the News el fin de semana. “Se están redactando los documentos finales”.

El comentario del presidente se produjo poco después de que Texas declarara a los Hermanos Musulmanes una organización terrorista y apenas días después de que el Instituto para el Estudio del Antisemitismo y la Política Global (ISGAP), un destacado centro de investigación mundial, publicara un exhaustivo estudio de 200 páginas advirtiendo sobre la creciente influencia de los Hermanos Musulmanes en Estados Unidos.

La organización islamista fundada en Egipto ha obtenido acceso a agencias gubernamentales, ha participado en el asesoramiento sobre políticas estadounidenses de derechos civiles, se ha infiltrado en instituciones educativas y ha creado una amplia presencia en las redes sociales, afirma el informe, al tiempo que destaca la creencia de que el grupo supuestamente ha atacado agencias del gobierno estadounidense para infiltrarse, incluido el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia, a través de nombramientos de carrera y funciones de asesoramiento.

“Acogemos con satisfacción las declaraciones del presidente Trump y el creciente reconocimiento de que la Hermandad Musulmana, su ideología y su red plantean un serio desafío a Estados Unidos y a las sociedades democráticas”, dijo Charles Asher Small, director ejecutivo de ISGAP, en un comunicado de prensa después de la entrevista de Trump con Just the News.