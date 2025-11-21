Trump dice que está bien que Mamdani lo llame fascista tras reunión con el socialista

Internacional
/ 21 noviembre 2025
    Trump dice que está bien que Mamdani lo llame fascista tras reunión con el socialista
    Mamdani ha llamado al gobierno de Trump “autoritario”, y se ha descrito a sí mismo como ‘la peor pesadilla de Donald Trump’. FOTO: AP.

Ambos concuerdan en la necesidad de la asequibilidad de la vivienda tras reunión en la Casa Blanca

WASHINGTON.-El presidente Donald Trump y el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, se reunieron en la Oficina Oval para manifestar su preocupación por la asequibilidad de la vivienda, en la que además el republicano bromeó sobre los comentarios negativos de “ser un fascista”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, como un “lunático comunista al 100%” y un “completo chiflado”, mientras que éste último ha calificado al gobierno de Donald Trump como “autoritario”

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum admite menor crecimiento: culpa a aranceles y caída de demanda en EU

Sin embargo, su primer encuentro el viernes en la Casa Blanca se centró más en sus objetivos compartidos que en sus diferencias explosivas.

“Vamos a ayudarlo, para que el sueño de todos se haga realidad, tener una Nueva York fuerte y muy segura”, dijo el presidente a los periodistas con Mamdani a su lado en el Despacho Oval.

Mamdani, un socialdemócrata que asumirá el cargo en enero, dijo que buscó la reunión con Trump para hablar sobre formas de hacer que la Ciudad de Nueva York sea más asequible.

Por su parte, Trump ha dicho que podría querer ayudarlo, aunque también ha etiquetado falsamente a Mamdani como “comunista” y ha amenazado con retirar fondos federales a su ciudad natal.

Trump bromea y dice que está bien que lo llamen fascista

El presidente restó importancia a las críticas de Mamdani sobre sus redadas migratorias y a las afirmaciones de que Trump se comportaba como un déspota.

“Creo que va a sorprender a algunas personas conservadoras, de hecho”, dijo Trump, quien luego pareció no molestarse mucho cuando los periodistas le pidieron a Mamdani que aclarara sus declaraciones pasadas en las que indicó que pensaba que el presidente actuaba como un fascista.

Trump dijo que estaba “bien” que Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York, se refiriera a él como fascista, una etiqueta que Mamdani ha utilizado públicamente para referirse al mandatario.

Un reportero le preguntó a Mamdani si todavía creía que Trump era un fascista, el alcalde electo comenzó a responder diciendo: “Ya he hablado de ello...”, antes de que Trump lo interrumpiera abruptamente.

—Está bien —interrumpió Trump—. Puede decir eso —dijo el presidente sonriendo.

Por otro lado, Mamdani ha prometido “rechazar el fascismo de Donald Trump”.

“Me han llamado cosas mucho peores que déspota”. Trump también afirmó que Mamdani le dijo que uno de cada 10 de sus votantes lo eligió como alcalde, dato que el presidente destacó.

Temas


Casa Blanca
política
Economía

Localizaciones


Estados Unidos

COMENTARIOS

Selección de los editores
La detención de sus escoltas abre nuevas líneas de investigación, tanto sobre la seguridad personal del alcalde como sobre posibles fallas institucionales.

Caen seis del equipo de seguridad de Manzo en Michoacán
Los últimas datos económicos marcan un fin a la racha de tres trimestres consecutivos con crecimiento a tasa anual.

Se contrae 0.3% la economía mexicana
Claudia Sheinbaum afirmó que no existe evidencia de lavado de dinero o vínculos con el crimen organizado en Vector, Intercam o CIBanco, pese a los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Sheinbaum afirma que no hay evidencia de lavado de dinero en Vector, Intercam o CIBanco

Los tabasqueños enloquecieron con la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, quien no sólo ostentaba el título de Miss México 2025, también el ser la Flor de Tabasco 2018.

Tabasco ‘enloqueció’ con la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025
La frase no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita se recuerda en cada celebración del Día de Usar Menos Cosas.

Aprendiendo a vivir ‘con menos’, a favor de un mundo menos consumista
Tramitar la CURP biométrica 2025 es gratuito y voluntario. Consulta los módulos disponibles en México, requisitos y tiempos del proceso.

¿Dónde tramito la CURP biométrica?... Estos son los módulos en todo México
La Carrera Cristo Rey 2025 se correrá este domingo en La Libertad, Saltillo.

Todo sobre la Carrera Cristo Rey 2025 en Saltillo: costo, kit, premios y cómo registrarte
Mensaje. La presidenta aseguró que este triunfo rompe con la idea de que las mujeres ‘calladitas se ven más bonitas’.

‘Es un ejemplo’ Felicita Sheinbaum a Fátima por ganar Miss Universo México