Trump dice que está bien que Mamdani lo llame fascista tras reunión con el socialista

WASHINGTON.-El presidente Donald Trump y el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, se reunieron en la Oficina Oval para manifestar su preocupación por la asequibilidad de la vivienda, en la que además el republicano bromeó sobre los comentarios negativos de “ser un fascista”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, como un “lunático comunista al 100%” y un “completo chiflado”, mientras que éste último ha calificado al gobierno de Donald Trump como “autoritario”

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum admite menor crecimiento: culpa a aranceles y caída de demanda en EU

Sin embargo, su primer encuentro el viernes en la Casa Blanca se centró más en sus objetivos compartidos que en sus diferencias explosivas.

“Vamos a ayudarlo, para que el sueño de todos se haga realidad, tener una Nueva York fuerte y muy segura”, dijo el presidente a los periodistas con Mamdani a su lado en el Despacho Oval.

Mamdani, un socialdemócrata que asumirá el cargo en enero, dijo que buscó la reunión con Trump para hablar sobre formas de hacer que la Ciudad de Nueva York sea más asequible.

Por su parte, Trump ha dicho que podría querer ayudarlo, aunque también ha etiquetado falsamente a Mamdani como “comunista” y ha amenazado con retirar fondos federales a su ciudad natal.

Trump bromea y dice que está bien que lo llamen fascista

El presidente restó importancia a las críticas de Mamdani sobre sus redadas migratorias y a las afirmaciones de que Trump se comportaba como un déspota.

“Creo que va a sorprender a algunas personas conservadoras, de hecho”, dijo Trump, quien luego pareció no molestarse mucho cuando los periodistas le pidieron a Mamdani que aclarara sus declaraciones pasadas en las que indicó que pensaba que el presidente actuaba como un fascista.

Trump dijo que estaba “bien” que Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York, se refiriera a él como fascista, una etiqueta que Mamdani ha utilizado públicamente para referirse al mandatario.

Un reportero le preguntó a Mamdani si todavía creía que Trump era un fascista, el alcalde electo comenzó a responder diciendo: “Ya he hablado de ello...”, antes de que Trump lo interrumpiera abruptamente.

—Está bien —interrumpió Trump—. Puede decir eso —dijo el presidente sonriendo.

Por otro lado, Mamdani ha prometido “rechazar el fascismo de Donald Trump”.

“Me han llamado cosas mucho peores que déspota”. Trump también afirmó que Mamdani le dijo que uno de cada 10 de sus votantes lo eligió como alcalde, dato que el presidente destacó.