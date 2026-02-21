Trump eleva arancel global del 10 al 15% tras revés judicial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado un incremento inmediato del arancel global sobre las importaciones, elevándolo del 10 % al 15 %, en una medida que intensifica la política comercial estadounidense y profundiza la tensión en el comercio internacional. La decisión se produjo apenas un día después de que la Corte Suprema de Estados Unidos cuestionara la legalidad del programa arancelario inicial que Trump había implementado, lo que obligó a la Casa Blanca a modificar su estrategia bajo otra base legal. REACCIÓN TRAS FALLO JUDICIAL Trump anunció la medida a través de una publicación en su red social Truth Social, donde calificó el fallo de la Corte Suprema como “ridículo... extraordinariamente antiamericano” y adelantó que elevaría los aranceles a un nivel “plenamente permitido y legalmente comprobado”.

El mandatario estadounidense indicó que el aumento al 15 % se sustenta en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo legal que permite imponer aranceles temporales hasta ese porcentaje durante un periodo máximo de 150 días sin necesidad de aprobación inmediata del Congreso. Sin embargo, la extensión más allá de ese plazo requerirá la aprobación legislativa.

En su publicación, Trump argumentó que el incremento responde a lo que considera prácticas comerciales injustas de otros países, señalando que muchas naciones “se han aprovechado de Estados Unidos durante décadas sin repercusiones”. ¿QUÉ IMPLICA PARA EL COMERCIO GLOBAL? El aumento al 15 % del arancel global representa una escalada significativa en la política proteccionista estadounidense. La medida afecta a gran parte de las importaciones, excepto aquellas exentas por acuerdos o productos estratégicos, y se implementa en un contexto de creciente fragmentación geoeconómica global. Especialistas en comercio internacional advierten que un alza abrupta de los gravámenes puede tener múltiples efectos adversos: Presiones inflacionarias: Un incremento generalizado de aranceles tiende a elevar los costos de importación, lo que puede trasladarse a precios finales y afectar la inflación interna. Reconfiguración de cadenas de suministro: Empresas globales podrían reestructurar sus rutas de producción y exportación para evadir tasas más altas o buscar mercados alternativos. Incitación a represalias: Socios comerciales importantes, como la Unión Europea, China o Japón, podrían responder con contramedidas, lo que conduciría a una mayor guerra comercial. Incertidumbre en inversiones: La falta de estabilidad en políticas de comercio exterior puede frenar decisiones de inversión extranjera directa y ajustar flujos de capital. El pulso entre Ejecutivo y Judicial La medida también refrenda un choque de poderes dentro de Estados Unidos. El fallo de la Corte Suprema que anuló parte de la política arancelaria anterior representó un freno importante al intento del Ejecutivo de utilizar leyes de emergencia económica para imponer gravámenes sin supervisión directa del Congreso, reforzando el principio de que la autoridad tributaria recae en el poder legislativo.