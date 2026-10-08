$!Trump en retirada: del golfo Pérsico al Reino Unido, EU se repliega

Una guerra cuyo propósito era demostrar el poder estadounidense ha terminado por hacer lo contrario. Es una lección sobre las consecuencias imprevistas. Según el presidente Donald Trump y sus asesores, la decisión de retirar rápidamente 12 bombarderos B-1 de una base aérea en el Reino Unido durante el fin de semana fue una precaución prudente, en respuesta a una amenaza que se negaron a describir.

No fue gran cosa, insistió Trump; y su secretario de Estado, Marco Rubio, trataron de restaurarle importancia al señalar que el Pentágono “reasigna recursos constantemente donde necesitan estar”. Pero para cualquiera que haya estado poniendo atención al despliegue de poder estadounidense en todo el mundo en los siete meses que han pasado desde que Trump decidió atacar Irán, este fue otro notorio ejemplo de cómo Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, han sido obligados a retirarse una y otra vez, replegando a las fuerzas militares que habían sido desplegadas en Medio Oriente y el Reino Unido como medida disuasoria.

En los últimos meses, a medida que el conflicto se ha prolongado, la guerra con Irán ha revelado enormes y nuevas vulnerabilidades estadounidenses, obligando al Pentágono a hacer cambios que no contemplaba hace un año. Pero también ha resultado ser una amarga lección sobre las consecuencias imprevistas de la guerra que Trump decidió emprender. Trump pretendía que el ataque a Irán fuera otra demostración del extraordinario poder militar estadounidense, después del exitoso bombardeo de tres instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025 y de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas en enero. Sin embargo, en lugar de aumentar el poder estadounidense, la guerra lo ha limitado. El cierre de bases en Medio Oriente y la limitación del uso de una en el Reino Unido han, como mínimo, complicada la logística de proyectar poder. Los bombarderos estadounidenses todavía pueden alcanzar sus objetivos, por supuesto, pero solo volando desde Estados Unidos, lo que requiere más tiempo y reabastecimiento de combustible. Los grupos de portaviones estadounidenses aún pueden patrullar en el mar Arábigo, fuera del golfo Pérsico, pero ahora deben ser reabastecidos desde Diego García, una isla en el océano Índico a alrededor de 3550 kilómetros de distancia, lo que requiere semanas adicionales y costos enormes.

Pero lo más importante es que las rápidas retiradas han enseñado a los iraníes, y potencialmente a otros adversarios, que tienen el poder de expulsar a una superpotencia. En Europa, Trump y Hegseth están pensando en reducir las fuerzas estadounidenses bajo sus términos y su calendario. En Medio Oriente y el Reino Unido, se vieron obligados. Funcionarios estadounidenses y británicos dijeron el lunes que los bombarderos fueron retirados apresuradamente de la base británica después de que los comandantes recibieron información específica y creíble de que operativos respaldados por Irán planeaban lanzar ataques con drones contra las aeronaves y las tropas estadounidenses desde la cerca que rodea las instalaciones. Los presuntos conspiradores podrían haberse inspirado en parte por un audaz ataque que Ucrania lanzó contra Rusia el año pasado, cuando introdujeron drones de contrabando en el corazón de Rusia y los lanzaron desde camiones semirremolque. Los ataques dañaron o destruyeron al menos una decena de aeronaves.

Ese y otros ataques han obligado al Pentágono a replantearse su concepción de las vulnerabilidades militares. De pronto, mantener a las fuerzas fuera del alcance de los misiles ya no es suficiente. Los drones y las armas cibernéticas han transformado el campo de batalla. El presidente Trump dice, con razón, que toda la armada de Irán fue hundida en la acción militar inicial, y que su maltrecha fuerza aérea está fuera de combate. Y el país se tambalea al borde del colapso económico, paralizado por el bloqueo naval que ha reducido sus exportaciones de petróleo a un goteo. Pero eso no ha impedido que los iraníes obliguen a las aeronaves y al personal estadounidense a huir de bases que alguna vez fueron seguras, para irse cada vez más lejos de Irán. El personal estadounidense fue evacuado de bases en Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Catar, todas las cuales estaban dentro del alcance de los misiles y drones iraníes. Algunas de esas bases sufrieron daños tan graves que dentro del Pentágono hay poco interés en reconstruirlas; si el Congreso otorga el financiamiento, serán trasladadas más lejos.

El caso de las vías marítimas es más complejo, pero Estados Unidos no ha logrado garantizar la “libertad de navegación” a través del estrecho de Ormuz o en partes del mar Rojo. Y durante el último medio siglo, esa había sido una de las principales justificaciones estadounidenses para mantener una presencia continua en Medio Oriente. Dana Stroul, la principal funcionaria de política del Pentágono para Medio Oriente durante el gobierno de Biden, comentó que el abrupto traslado de los 12 bombarderos de vuelta a Estados Unidos podría tener ramificaciones tanto internas como externas.

“Una decisión tan apresurada es sumamente perjudicial para la planificación operativa y la moral de las fuerzas” , dijo Stroul, quien ahora está en el Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente. “El problema más preocupante es a nivel estratégico, pues es probable que los iraníes asimilen una lección peligrosa: que al demostrar la capacidad de acercarse a las bases militares estadounidenses mucho más allá de Medio Oriente, pueden intimidar a Trump” , dijo.

Trump y sus defensores tienen una narrativa muy diferente de los acontecimientos. En la campaña para las elecciones de mitad de mandato ha retratado a Irán como un país al borde del colapso con una moneda que se desploma. El bloqueo naval sobre todos los envíos que entran y salen de Irán, insiste, lo está asfixiando y lo obligará a llegar a un acuerdo. Cualquier de un progreso iraní, insiste, son “noticias falsas”, promulgadas por organizaciones noticiosas que escriben sobre escasez de municiones y otras reveses porque son desleales al país. Por primera vez, los funcionarios iraníes han reconocido las dificultades económicas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló esta semana que Irán tiene un nuevo ministro de Petróleo, y luego preguntó en redes sociales: “Considerando que Irán no ha cargado un solo barril de crudo en un buque desde el 25 de agosto, ¿qué está administrando el ministro de Petróleo?”. Además, los funcionarios gubernamentales describen las evacuaciones como medidas prudentes a corto plazo. Y es posible que los bombarderos B-1 retirados apresuradamente regresen a la base aérea RAF Fairford, que ha sido un pilar de la cooperación militar entre Estados Unidos y el Reino Unido desde que fue construida en preparación para la invasión del Día D en 1944. Incluso si la amenaza impide el regreso, los funcionarios de la Fuerza Aérea insisten en que pueden realizar sus misiones de largo alcance desde bases en Estados Unidos.

El Pentágono quiere pensar en nuevas bases en Israel y Jordania, pero estas requerirían la aprobación del Congreso y tomarían años mejorarlas o construirlas desde cero. Cuando Hegseth habló con las tropas el miércoles pasado, no mencionó la destrucción en las bases de Medio Oriente. De lo que habló fue de poner a los estados a competir por una amplia base nueva dentro de Estados Unidos. Este no era el plan cuando Trump anunció el ataque a Irán el 28 de febrero. Trump buscaba obtener una victoria en unos cuantos días; luego fueron cinco o seis semanas. Trump exigió una “rendición incondicional”, ya tres semanas de haber iniciado el conflicto, declaró la derrota total de Irán. El jueves pasado, dijo que Irán se rendiría “justo después de las elecciones”. En cambio, Irán bombardeó bases estadounidenses en todo Medio Oriente en represalia, obligando a muchas tropas estadounidenses a trasladarse a hoteles y oficinas por toda la región y generando dudas sobre los preparativos del gobierno de Trump para la guerra.

Irán descubrió dónde se alojaban muchas de las tropas, algunos en hoteles sin protección, y comenzó a atacarlas también. No solo fueron objetivos militares: la estación de la CIA en Arabia Saudita también fue alcanzada, aunque aún no está claro si los iraníes la atacaron intencionalmente o tuvieron suerte al impactar un complejo diplomático. Muchas de las 13 principales bases militares de la región utilizadas por las tropas estadounidenses quedaron rápidamente inhabitables. Las de Kuwait, que están al lado de Irán, quizás sufrieron la mayor cantidad de daños. Seis militares estadounidenses murieron en un ataque en el puerto de Shuaiba que destruyó un centro de operaciones tácticas del ejército. Los drones y misiles iraníes también atacaron la base aérea Ali Al Salem, dañando estructuras de aeronaves y dejando heridos personales, y Camp Buehring, afectando instalaciones de mantenimiento y combustible.

En Catar, Irán atacó la base aérea de Al Udeid, el cuartel general aéreo regional del Comando Central de Estados Unidos, y dañó un sistema de radar de alerta temprana. En Baréin, un dron de ataque unidireccional iraní impactó el equipo de comunicaciones en el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense. En la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita, los misiles y drones iraníes dañaron equipos de comunicaciones y varios aviones cisterna de reabastecimiento.

Ahora Irán “está adoptando una estrategia hacia Estados Unidos definida por la escalada y la ofensiva continua ”, escribió en Foreign Affairs Mohammad Ayatollahi Tabaar, profesor asociado de asuntos internacionales en la Escuela Bush de Gobierno y Servicio Público de Texas A&M, a principios de este mes. “Eso significa que no mantendrá el rumbo ni llegará a un acuerdo con Washington” , añadió. “En lugar de eso, comenzar a hacer aún más para dañar las economías de los socios regionales de Estados Unidos y diezmar los mercados energéticos globales, así como expandir sus ataques a la infraestructura militar de Estados Unidos” . Predijo que podría intentar apoderarse de algunas de las bases estadounidenses, en gran parte abandonadas, en los países árabes del Golfo, aunque hasta ahora ha evitado cualquier acción terrestre de ese tipo.

El senador Christopher Murphy, demócrata por Connecticut y miembro del Comité de Relaciones Exteriores, visitó la región del golfo Pérsico esta semana para ver los daños y dijo en redes sociales que se le había negado la entrada a la base de Al Udeid. Un portavoz del Pentágono dijo que a Murphy se le había advertido que no tendría acceso a la base desde antes de su viaje, bajo las restricciones que Hegseth había impuesto al inicio de la guerra. El tema de las bases es tan delicado para el Pentágono que se ha negado a proporcionar al Congreso estimaciones de costos para reparar o reconstruir las instalaciones, que los legisladores dijeron que podrían alcanzar decenas de millardos de dólares. No está claro qué motiva la negativa a discutir el tema, aunque un costo tan grande podría convertirse en material político para los candidatos que se oponen a la guerra.