Trump indulta al congresista demócrata Henry Cuéllar, acusado de recibir sobornos

Internacional
/ 3 diciembre 2025
    Cuéllar, miembro del Congreso desde 2005, forma parte de los demócratas más moderados, quien cargó contra la política migratoria de Biden y se alineó con posturas más cercanas de Trump. FOTO: ESPECIAL.

Cuéllar fue acusado en mayo de 2024 de aceptar 600 mil dólares en sobornos de un banco mexicano, identificado en la prensa como el Banco Azteca

WASHINGTON.- Al considerar que fueron víctimas de una persecución del anterior Gobierno de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó al congresista demócrata de Texas Henry Cuéllar y a su esposa, Imelda, acusados de recibir sobornos.

“El ‘Deshonesto’ Joe utilizó al FBI y al Departamento de Justicia para ‘eliminar’ a un miembro de su propio partido después de que el muy respetado congresista Henry Cuéllar se pronunciara valientemente en contra de la política de fronteras abiertas y de la catástrofe fronteriza de Biden”, aseguró Trump en su red social, Truth Social.

Los sobornos del banco mexicano no figuran en la acusación oficial, y de una empresa energética controlada por el Gobierno de Azerbaiyán a cambio de utilizar su cargo para beneficiar a dichas entidades.

“Joe ‘el Dormilón’ persiguió al congresista, e incluso a su maravillosa esposa, Imelda, simplemente por decir la VERDAD”, escribió Trump tras cargar contra los demócratas y acusarles de ser una “amenaza total y absoluta para la democracia”.

“Por la presente anuncio mi indulto total e incondicional al querido congresista de Texas Henry Cuéllar y a Imelda. Henry, no te conozco, pero esta noche puedes dormir tranquilo: ¡tu pesadilla por fin ha terminado!”, apuntó.

El mandatario acompañó el mensaje con una carta firmada por las hijas del congresista en la que le pidieron el indulto para sus padres.

En la misiva, agradecieron de antemano a Trump por su “compasión” y por “traer esperanza” a familias como la suya.

Cabe recordar que en las elecciones de noviembre de 2024, cuando ya estaba acusado, fue reelegido para el cargo.

Este indulto se suma a varios indultos polémicos de Trump, como el de los responsables del asalto al Capitolio; el del excongresista republicano George Santos, encarcelado por fraude; o el del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico.

Temas


Corrupción
política
delitos

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


Banco Azteca

