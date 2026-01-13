Trump sigue ofreciendo una recompensa de 25 mdd por Diosdado Cabello

En Venezuela, Diosdado Cabello dirige el aparato de seguridad del régimen y es quizás la figura del gobierno más temida, vilipendiada y, en algunos sectores, reverenciada, con una influencia que rivaliza con la de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Como ministro del Interior, Cabello controla la policía y las prisiones y después de tres décadas en el corazón del chavismo su influencia –o sus tentáculos– también se extienden al partido socialista gobernante y a las empresas estatales.

TE PUEDE INTERESAR: China presiona a los países europeos para que bloqueen a políticos taiwaneses

Mientras Donald Trump exige la obediencia de Venezuela, el destino del régimen de Caracas depende en parte de si Cabello, de 62 años, conserva su autoridad y si la utiliza para inclinarse ante Washington o intentar contraatacar.

Desde la redada estadounidense en la que secuestró al presidente venezolano, Nicolás Maduro , el 3 de enero, Cabello ha patrullado Caracas con hombres armados y ha blandido una porra al estilo de Pedro Picapiedra en su programa de televisión, conocido en español como Con el Mazo Dando. Según informes, Estados Unidos le ha advertido a Cabello que será el próximo en caer si no cumple sus órdenes.

Andrés Izarra, exministro del gobierno que ahora vive en el exilio, cree que el secuestro de Maduro ha debilitado a Cabello y que este se doblegará ante Estados Unidos. “Diosdado es un zombi andante”, dijo Izarra. “Lo han dejado con los pantalones bajados “ .

El fracaso del aparato de seguridad de Venezuela para proteger a Maduro deja a Cabello sin otra opción que seguir el ejemplo de Rodríguez y su hermano, Jorge, el jefe de la Asamblea Nacional, quienes han cooperado con la administración Trump, dijo Izarra.

Estaba totalmente avasallado. O sea, es el ministro de seguridad. Y le quitaron al jefe de estado en sus narices. ¿Qué demonios? No tiene iniciativa. No tiene poder.

Una acusación formal en Estados Unidos y una recompensa de 25 millones de dólares (19 millones de libras) por información que conduzca al arresto de Cabello lo limitan aún más, dijo Izarra, quien lo conoce desde hace muchos años. “Tiene una pistola en la cabeza. O hace lo que hacen los Rodríguez, o lo van a eliminar. Es evidente que la CIA está en toda Venezuela ahora mismo [y] no les costará mucho eliminarlo si es necesario”.

Para aquellos que detestan al Ministro del Interior, esa es una perspectiva feliz.

“Siempre hemos creído que Maduro era un maniquí incapaz de tomar decisiones y que Diosdado era quien realmente las tomaba”, dijo un residente de 23 de Enero, un barrio caraqueño. “Mucha gente por aquí dice: ‘Ojalá atrapen a este maldito Diosdado; este tipo es el verdadero cabecilla’”.

Es una cruda ironía que después de años de rivalidad con Maduro por la supremacía, la caída del presidente deje a Cabello más débil, no más fuerte.

Los venezolanos han apreciado desde hace mucho tiempo otra ironía, más trivial: Diosdado Cabello significa literalmente cabello dado por Dios, pero el ministro es en gran parte calvo y el cabello que le queda está cortado al rape.

Nacido en una familia humilde en el estado oriental de Monagas, Cabello se unió al ejército cuando Venezuela era un país democrático, relativamente rico y con estrechos vínculos con Estados Unidos. Sin embargo, la desigualdad y una crisis económica allanaron el camino en 1992 para un intento de golpe de Estado por parte de su mentor y cómplice en el ejército, Hugo Chávez.

Fracasó, pero Chávez abrazó la política electoral y llegó al poder en 1998, prometiendo redistribuir la riqueza a través de una “revolución bolivariana” que más tarde respaldó el socialismo.

Chávez nombró a su camarada en una serie de puestos –líder del partido, regulador estatal de telecomunicaciones, ministro de Infraestructura, jefe de Gabinete, vicepresidente, gobernador del estado Miranda– a través de los cuales Cabello construyó una red clientelar y adquirió el apodo de pulpo.

Antes de su muerte en 2013, Chávez designó a Maduro como su heredero. A Cabello se le negó la presidencia, pero mantuvo su base de poder y su prestigio. Su programa de televisión convocó a los leales al partido, atacó a sus enemigos —el entonces senador estadounidense, ahora secretario de Estado, Marco Rubio, era conocido como Narco Rubio— y contó con actuaciones de Daniella, la hija de Cabello, cantante pop.

En 2024, Maduro, en medio de la agitación tras manipular las elecciones, nombró a Cabello ministro del Interior para reprimir la disidencia. El jefe de seguridad prometió atrapar y castigar a los opositores. “Se esconden como ratas, pero los vamos a atrapar”, declaró.

Canadá, la UE y otros gobiernos se unieron a Estados Unidos para imponer sanciones contra Cabello por presuntos delitos, como lavado de dinero y violaciones de derechos humanos. Washington afirma que trafica drogas a través de una red militar conocida como el Cártel de los Soles.

Desde la salida de Maduro, Cabello ha instado a la rebeldía y ha posado con la policía, que coreaba “siempre leales, nunca traidores”. Sin embargo, se le considera pragmático y sabe que su libertad depende de la supervivencia del régimen. “Es un hombre de familia; ama a su familia y su familia también lo ama mucho”, dijo Izarra. “También es un astuto operador político”.

La tarea de Cabello ahora es proyectar suficiente fuerza para intimidar a los oponentes del régimen sin desencadenar un nuevo ataque estadounidense que podría ponerlo en la mira: un equilibrio delicado.

Para muchos venezolanos, poco ha cambiado. “El que se llevaron [Maduro] es un títere”, dijo un empleado de supermercado venezolano de 34 años del estado de Anzoátegui. “El verdadero jefe sigue en el poder”.