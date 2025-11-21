Trump presiona a Ucrania para que firme un acuerdo de paz antes del Día de Acción de Gracias

Según un nuevo informe, la administración de Donald Trump insiste en que el gobierno de Ucrania acepte antes del Día de Acción de Gracias un plan muy criticado para poner fin a la invasión rusa; de lo contrario, cortará el intercambio de información de inteligencia y los envíos de armas a la asediada nación europea.

El plan de 28 puntos, fue presentado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por el secretario del Ejército, Dan Driscoll.

Reuters informó el viernes que Kiev ha estado sometida a una mayor presión por parte de Washington para firmar el acuerdo que en cualquier otro momento del conflicto que ya dura 33 meses.

El marco exige el reconocimiento por parte de Estados Unidos de toda la región oriental de Donbás —que ha estado bajo ataque de Moscú durante 11 años— como territorio ruso , mientras que las líneas de batalla se congelarán en otras dos regiones devastadas por la guerra: Jersón y Zaporiyia.

Lo más controvertido es que Ucrania tendría que limitar sus fuerzas armadas a 600.000 soldados, consagrar la neutralidad permanente comprometiéndose a no unirse nunca a la OTAN y codificar esa prohibición en su propia carta magna.

La OTAN, a su vez, tendría que prometer no estacionar tropas en Ucrania, aunque los aviones de combate europeos estarían basados en la vecina Polonia.

“Quieren detener la guerra y que Ucrania pague el precio”, describió una fuente a Reuters, mientras que un funcionario europeo calificó el plan de “bastante preocupante” a Associated Press.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, declaró a los periodistas en la cumbre del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica, sobre las propuestas estadounidenses: “La Unión Europea no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre dichos planes”.

Sin embargo, un alto funcionario estadounidense declaró a The Post que los funcionarios ucranianos —incluido el principal asesor de Zelensky, Rustem Umerov— habían dado una respuesta “positiva” y “aceptado la mayor parte del plan” tras las conversaciones mantenidas con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, en Miami a finales del mes pasado.

El viernes, Umerov negó esa versión de los hechos, afirmando ante AP que él solo organizó las reuniones y preparó las conversaciones con Witkoff.

También el viernes, el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer llamaron a Zelensky para reafirmarle su continuo apoyo.

Según un comunicado de la oficina de Merz, los cuatro “acogieron con satisfacción el compromiso con la soberanía de Ucrania y la disposición a otorgarle a Ucrania sólidas garantías de seguridad”.

«Acordaron seguir persiguiendo el objetivo de proteger los intereses vitales europeos y ucranianos a largo plazo», señala el comunicado. «Esto incluye que la línea de contacto sea el punto de partida para un acuerdo y que las fuerzas armadas ucranianas permanezcan en condiciones de defender eficazmente la soberanía de Ucrania».

Zelensky se encuentra en medio del que quizás sea su período político más vulnerable desde que comenzó la guerra, con las fuerzas rusas avanzando sobre las ciudades nororientales de Kupiansk y Lyman y feroces combates en torno al centro logístico de Pokrovsk en el óblast de Donetsk.

En el ámbito nacional, Zelensky se ha visto envuelto en un escándalo de corrupción relacionado con la malversación de 100 millones de dólares del sector energético de Ucrania mediante sobornos pagados por contratistas.

Después de que los investigadores hicieran públicos sus hallazgos, Zelensky destituyó a dos altos funcionarios e impuso sanciones a sus colaboradores más cercanos.

Una de las personas implicadas en el plan, Tymur Mindich, es socia de una empresa de producción de medios de comunicación de la que Zelensky era copropietario antes de su elección en 2019.

Según los informes, Mindich ha huido del país.

Según el marco propuesto por Estados Unidos, Ucrania estaría obligada a celebrar elecciones dentro de los 100 días posteriores a la entrada en vigor del acuerdo.

La constitución ucraniana prohíbe la celebración de elecciones debido a la declaración de la ley marcial en tiempos de guerra.