Trump presume ‘muy productiva’ conversación con Putin, previo a reunión con Zelenski en EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sostuvo este domingo una conversación telefónica “muy productiva” con su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, previo al encuentro que sostendrá con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

Trump y Zelenski discutirán en la reunión, prevista para las 13:00 hora local en su residencia de Mar-a-Lago en Florida, Estados Unidos, el plan de paz impulsado por Washington para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el presidente Putin de Rusia antes de mi reunión, hoy a la 1:00 p. m., con el presidente Zelenski de Ucrania”, indicó Trump en su red TruthSocial donde suele hacer anuncios.