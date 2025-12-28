Trump presume ‘muy productiva’ conversación con Putin, previo a reunión con Zelenski en EU

/ 28 diciembre 2025
    Trump presume ‘muy productiva’ conversación con Putin, previo a reunión con Zelenski en EU
    Donald Trump afirmó que sostuvo este domingo una conversación telefónica “muy productiva” con Vladímir Putin, previo al encuentro que sostendrá con Volodímir Zelenski. AP

Trump y Zelenski discutirán en la reunión, prevista para las 13:00 hora local en Mar-a-Lago, el plan de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sostuvo este domingo una conversación telefónica “muy productiva” con su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, previo al encuentro que sostendrá con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

Trump y Zelenski discutirán en la reunión, prevista para las 13:00 hora local en su residencia de Mar-a-Lago en Florida, Estados Unidos, el plan de paz impulsado por Washington para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el presidente Putin de Rusia antes de mi reunión, hoy a la 1:00 p. m., con el presidente Zelenski de Ucrania”, indicó Trump en su red TruthSocial donde suele hacer anuncios.

“La reunión tendrá lugar en el comedor principal de Mar-a-Lago. Se invita a la prensa. ¡Gracias por su atención! Presidente DJT”, indicó además el mandatario, que ha centrado su segundo mandato en esfuerzos para lograr la paz en diversos lugares.

PLAN DE PAZ DE EU PARA UCRANIA Y RUSIA

El plan de paz que ha elaborado Ucrania, junto con Estados Unidos y los socios europeos, plantea un pacto de no agresión, garantías de seguridad para Kiev y el ingreso en la Unión Europea (UE) a medio plazo.

También indica que Rusia y Ucrania se comprometen de forma irrevocable a no atacarse mutuamente. Sin embargo, Zelenski considera que los continuos ataques rusos demuestran que Vladímir Putin “realmente no quiere la paz”.

Previo a su encuentro con Trump, Zelenski se reunió en Canadá con su primer ministro, Mark Carney, quien señaló que las negociaciones para alcanzar una paz “justa y duradera” en Ucrania están en un momento “crucial”.

El líder canadiense añadió que existen “las condiciones y la posibilidad” para la paz, pero que para alcanzarla es necesaria “la voluntad” de Rusia.

