UE y Mercosur avanzan en tratado de libre comercio después de 25 años; arrecian protestas en Francia

Después de un cuarto de siglo de negociaciones para concertar un tratado de libre comercio (TLC) entre la Unión Europea y el bloque económico Mercosur, este viernes el Consejo Europeo —por mayoría cualificada— respaldó la firma comercial, impulsada por un contexto político donde la administración Trump sigue presionando con guerras arancelarias y ataques militares.

Se acordó que la firma oficial de este TLC tendría que ser el 17 de enero en Asunción, Paraguay, a pesar de que Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda votaron en contra. Bélgica se abstuvo y el resto de los 27 países que conforman la Unión Europea (UE) avalaron las decisiones económicas para este acuerdo comercial.

Una presión política que impulsó las negociaciones en pro de este tratado comercial fueron las acciones militares de Estados Unidos (EU) sobre Venezuela, además de que, anteriormente, Trump ha condicionado apoyos financieros a Honduras y Argentina para favorecer a los candidatos conservadores de estos países.

Tal ha sido la presión por parte del ejecutivo estadounidense sobre el Cono Sur que aumentó los aranceles contra Brasil para contener el encarcelamiento del expresidente, Jair Bolsonaro, aliado ideológico-político de Trump pero sin lograrlo.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DEL TLC MERCOSUR-UE

La medida económica que este tratado de libre comercio pretende implementar será la eliminación total y parcial de aranceles para ambos bloques económicos, conformando una participación conjunta económica que podría representar el 25 por ciento del PIB mundial.

Se espera la eliminación de aranceles del 92 por ciento sobre las exportaciones de Mercosur hacia el territorio de la UE, por medio de un sistema de cuotas progresivo para prevenir impactos negativos en la economía interna europea.

Los sectores económicos que se verán afectados por las nuevas políticas son el farmacéutico, químico, la agroindustria, la maquinaria pesada (tractores, vehículos pesados), vinos y quesos.

PROTESTAS SOCIALES EN CONTRA DE LA FIRMA DEL TLC

En Francia los trabajadores de la agroindustria se han manifestado principalmente porque este tratado comercial puede representar un impacto directo en la rentabilidad de sus empresas ya que, afirman, los costos de producción en el bloque sudamericano son más bajos y sus mercados tienen regulaciones gubernamentales más laxas.