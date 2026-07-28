Uganda se declara libre de ébola tras dar de alta al último paciente en junio

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    Uganda se declara libre de ébola tras dar de alta al último paciente en junio
    Una mujer se desinfecta las manos frente al Hospital Musulmán Kibuli en Kampala, Uganda, el sábado 16 de mayo de 2026. AP

El Congo declaró su brote el 15 de mayo, el mismo día en que Uganda confirmó dos casos de ébola, entre ellos, un hombre que ya había muerto

Las autoridades ugandesas manifestaron el martes que el país de África oriental ya está “libre” de ébola después de que el último paciente fue dado de alta a mediados de junio, un hito importante mientras el virus azota a la vecina República Democrática del Congo.

Uganda siempre insistió en que su brote estaba vinculado al más grande que comenzó en la provincia de Ituri, en el este del Congo, que comparte una frontera terrestre con Uganda.

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Según las autoridades locales, los primeros casos del brote en Uganda fueron de congoleños que cruzaron la frontera para buscar tratamiento por una enfermedad desconocida antes de que se supiera que tenían ébola.

El Ministerio de Salud de Uganda señaló en un comunicado el martes que “a diferencia de brotes anteriores de ébola que fundamentaron la actual política de declaración de 42 días, el brote de ébola de Uganda de 2026 surgió de un evento de importación plenamente documentado”.

Ese comunicado indicó que ahora era posible declarar a Uganda libre de ébola después de que “todos los contactos identificados fueran puestos en cuarentena institucional y completaran el seguimiento obligatorio de 21 días sin evidencia de transmisión adicional. La vigilancia reforzada no ha detectado transmisión comunitaria inexplicada”.

El tipo de virus del ébola Bundibugyo responsable del actual brote no tiene una vacuna ni un tratamiento aprobados. El brote en la región ha sido declarado una emergencia sanitaria mundial.

Las autoridades sanitarias ugandesas tienen experiencia en detener rápidamente brotes de ébola. Tras la confirmación de casos en mayo, el presidente instó a los ugandeses a “dejar de darse la mano” y ordenó posponer un evento religioso anual que atrae a miles de peregrinos —del Congo y de otros lugares— que se congregan alrededor de un santuario católico a las afueras de la capital ugandesa, Kampala, en junio.

Otras medidas incluyeron la suspensión de todo el transporte público y de los vuelos entre Uganda y el Congo, donde el brote es preocupante.

Los casos confirmados en el Congo han llegado a 3 mil 262, informó su Ministerio de Salud en una actualización nocturna. Datos de las autoridades sanitarias congoleñas mostraron que mil 437 pacientes han muerto.

Es probable que el número de casos de ébola en el Congo supere el saldo anterior más alto del país en los próximos días. Aquel brote duró dos años, mientras que este apenas lleva 10 semanas.

Solo el brote de 2014-2016 en África occidental, considerado el peor de la historia, tiene un saldo mayor, con 28 mil casos y más de 11 mil muertes.

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La velocidad de transmisión en el brote actual se produce en medio de la preocupación de los residentes de que muchas comunidades en las provincias afectadas son inalcanzables o han sido abandonadas por los equipos de respuesta en los últimos días por motivos de seguridad, en medio de ataques de residentes enfurecidos y rebeldes.

El rastreo y el aislamiento de los contactos del ébola se consideran clave para frenar la propagación de la enfermedad, que por lo general se manifiesta como fiebre hemorrágica.

Se cree que una familia de murciélagos frugívoros es el hospedador natural de los virus que causan el ébola, según la Organización Mundial de la Salud. El ébola se propaga por contacto con los fluidos corporales de una persona infectada o con materiales contaminados.

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