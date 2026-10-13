Un congreso frustrado critica el acuerdo de diésel de Trump con Putin

WASHINGTON- La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se plantó frente a Donald Trump durante su primer mandato en la Casa Blanca y señaló con el dedo, declarando que con ese presidente “todos los caminos conducen a Putin”. La contundente valoración de hace años de Nancy Pelosi resonó de nuevo después del sorpresivo anuncio de Trump la semana pasada de que alcanzó un acuerdo con el presidente ruso, Vladímir Putin, para importar toneladas de diésel ruso a Estados Unidos como una forma de aliviar los precios por las nubes en las gasolineras estadounidenses antes de las elecciones de mitad de mandato.

El acuerdo de Trump con Putin sobre el diésel ha sido criticado tanto por republicanos como por demócratas por alimentar la guerra de Rusia contra Ucrania, violar leyes vigentes de Estados Unidos y acercar a Estados Unidos a Rusia. Se suma a una lista creciente de episodios en los que el presidente republicano se ha alineado con Putin, a menudo a costa de Ucrania... y de la propia posición de Estados Unidos. “El daño a los ucranianos es real”, afirmó William Taylor, exembajador de Estados Unidos en Ucrania y ahora investigador principal del Atlantic Council, en una entrevista el lunes. “Y el costo para nosotros, Estados Unidos, es alto”. No está nada claro que el acuerdo Trump-Putin vaya a aportar el aumento de suministro que el presidente busca para bajar los precios. Expertos en energía han señalado que es poco probable que el flujo de diésel ruso reduzca los precios en Estados Unidos, que han escalado en gran medida debido a las interrupciones derivadas de la guerra de Estados Unidos contra Irán. Pero el acuerdo subraya un mensaje dentro y fuera del país: que Trump es un aliado poco fiable mientras Ucrania combate a Rusia. Un grupo bipartidista de seis senadores instó a Trump durante el fin de semana a dar marcha atrás, al señalar que Estados Unidos “no debería proporcionarle a Putin un salvavidas financiero”. Trump, sin embargo, se mantuvo firme en su acuerdo con Putin y arremetió, culpando al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy por los altos costos del diésel en Estados Unidos y sosteniendo que debería hacerse a un lado, algo que el líder de Ucrania no tiene intención de hacer.

“Cualquier cosa que pueda ayudar a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, me gusta”, dijo Trump el lunes ante la Casa Blanca. Preguntado por las críticas republicanas al acuerdo con Rusia, Trump respondió que “en realidad no pueden estar hablando en serio”. Trump también insistió en que hay un alto el fuego energético en vigor para Ucrania y Rusia, pese a que Zelenskyy dijo que Moscú seguía atacando instalaciones energéticas de su país. Una encuesta del AP-NORC Center for Public Affairs Research publicada el 1 de octubre encontró que los estadounidenses desaprueban la gestión de Trump de la guerra con Irán y le culpan por los precios más altos. EL CONGRESO VOTO PARA FRENAR LAS IMPORTACIONES RUSAS, PERO TRUMP TIENE OTROS PLANES El Congreso aprobó con rapidez una legislación al inicio de la invasión rusa de Ucrania en la primavera de 2022 para prohibir la importación de productos energéticos rusos, ampliamente considerados como el combustible financiero de la agresión militar de Putin contra Ucrania. El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara por una abrumadora votación de 414-17 y en el Senado sin un solo senador en contra. La ley establece que el presidente puede solicitar levantar la prohibición si se ha alcanzado un acuerdo para retirar las tropas rusas de Ucrania y cesar la actividad militar. Tal propuesta tendría que ser revisada por el Congreso y haber sido “aceptada por el gobierno libre e independiente de Ucrania”.

“Trump está violando directamente esa ley”, declaró el representante Lloyd Doggett, demócrata por Texas, principal patrocinador del proyecto, en un comunicado el lunes. Doggett señaló que Trump “recompensa ilegalmente a su amigo Putin mientras una vez más culpa a Zelensky por no capitular ante Putin”. Más recientemente, el Congreso aprobó el mes pasado un amplio proyecto de sanciones contra Rusia, nombrado en honor del fallecido senador republicano Lindsey Graham, que impondría aranceles a los países que continúen importando petróleo ruso. Trump promulgó la ley. La mayor parte de las disposiciones de la ley entra en vigor el 18 de octubre, al final del periodo de revisión de 30 días del gobierno. Pero ahora esa medida parece estar en duda, ya que el acuerdo de Trump con Putin sobre el diésel permitirá el flujo de energía rusa. En una carta dirigida al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al secretario de Estado, Marco Rubio, líderes del Senado de ambos partidos dijeron la semana pasada que la prioridad más urgente para Estados Unidos debe ser abordar la flota clandestina de petroleros que Moscú está utilizando para transportar petróleo y eludir las sanciones de Estados Unidos.