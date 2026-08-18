Un graduado en física, un futbolista, un joven que no sabía nadar: perdieron la vida entrando en Ceuta

CASABLANCA, MARRUECOS- Ayoub Akbili necesitaba dinero para la cirugía de su madre. Hamza Haibouri quería una oportunidad de iniciar una carrera profesional en el fútbol. Abdelouahed Iken perseguía la vida brillante que un amigo publicaba en Facebook desde Italia. Así que, cuando escucharon rumores de que la frontera de Marruecos con España estaba abierta, decidieron sumarse a la gente para intentar llegar a Europa.

Los tres murieron al intentar cruzar, convirtiéndose en víctimas de la crisis migratoria más mortífera entre Marruecos y España. Impulsados por la desinformación, la pobreza y la falta de oportunidades, más de 70 mil aspirantes a migrantes de Marruecos y de otros lugares nadaron o treparon por un rompeolas el mes pasado para intentar llegar a Ceuta, un territorio español en la costa del norte de África. Al menos 90 personas murieron al intentar cruzar la frontera, según cifras oficiales; aunque organizaciones de derechos humanos dieron una estimación mucho mayor. Muchas familias aún no han podido recuperar los cuerpos. Casi todos los sobrevivientes han regresado a Marruecos, y ambos países han intensificado las medidas de seguridad. Las autoridades marroquíes y españolas atribuyeron el movimiento repentino a rumores en redes sociales y a redes de tráfico de personas, mientras que los migrantes señalaron el desempleo y los bajos salarios como factores principales. EL ARRASTRE DE LA MULTITUD Akbili, de 31 años, vivía en Tánger, a aproximadamente una hora de la localidad costera marroquí de Fnideq. Hacía tiempo que pensaba en emigrar, pero amigos y familiares dijeron que nunca había considerado cruzar de manera ilegal. Tenía un título universitario en física, pero no podía encontrar trabajo en su campo y trabajaba en una fábrica de piezas para autos. Ganaba unos 421 dólares al mes, ligeramente por encima del salario medio en el país norteafricano. Impulsada por la ambición de convertirse en un centro regional de la industria automotriz, se espera que la economía de Marruecos crezca un 4.5% este año. Pero los responsables de políticas públicas afrontan un desafío persistente: convertir ese crecimiento en empleos que ofrezcan salarios más altos.

Akbili trabajaba en el turno de 14:00 a 22:00 cuando vio publicaciones en Facebook sobre personas que cruzaban hacia Ceuta. Quiso probar suerte con la esperanza de encontrar un empleo que pudiera ayudar a su madre a pagar una cirugía de hernia. “Le cambió la mente por completo. Pasó de ser alguien que no pensaba en la migración ilegal a querer irse a toda costa”, declaró a The Associated Press Abdelhakim Saadaoui, un familiar y compañero de apartamento de Akbili. Akbili convenció a Saadaoui de ir con él. El 31 de julio, pagaron a un conductor 129 dólares para que los llevara cerca de la frontera con Ceuta, el equivalente a dos meses de alquiler. Cuando llegaron, contó Saadaoui, había un caos total. A la distancia, las multitudes parecían hormigas, relató, mientras las calles se llenaban de gente que se dirigía hacia la frontera. La policía disparó granadas aturdidoras y gases lacrimógenos en un intento de dispersarlos, añadió. Saadaoui decidió no continuar. Akbili siguió adelante. Ambos se mantuvieron en contacto por teléfono. Luego Akbili dejó de responder. Un documento del Ministerio marroquí del Interior obtenido por la AP indica que Akbili murió a medianoche del 31 de julio. Su muerte fue clasificada como “no natural”, atribuida a un “traumatismo craneal severo”. Fue enterrado en su ciudad natal de Khenifra. A su familia le dijeron que murió tras caer de un acantilado. El Ministerio del Interior indicó que una de las 11 muertes registradas del lado marroquí fue causada por una caída desde un acantilado. Pero un primo sospecha que hubo algo turbio y quiere una investigación más a fondo.

“Su teléfono y su billetera quedaron intactos. ¿Cómo es posible en alguien que cayó de un acantilado?”, dijo a la AP Zakaria Akbili. LOS SUEÑOS DEL FUTBOL IMPULSARON A UNA VÍCTIMA Hamza Haibouri, que jugaba al fútbol en el Kenitra Athletic Club de la segunda división de Marruecos, estaba animado por el sueño de triunfar jugando en Europa, contó su amigo de la infancia Bilal Ratib. Haibouri, de 28 años, estaba de vacaciones en Martil, una localidad costera marroquí a unos 40 kilómetros (25 millas) de Ceuta, cuando vio a gente dirigiéndose allí y decidió unirse. Su muerte en el frenético intento de cruce fue anunciada por el club de aficionados del equipo.