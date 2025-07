Un imponente mural en Francia de la Estatua de la Libertad cubriéndose los ojos es una dura crítica a Trump

ROUBAIX- Este monumental mural de la Estatua de la Libertad cubriéndose los ojos, en el la artista holandesa hace una fuerte crítica a las políticas de inmigración y deportación impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump, hasta ahora a acumulando millones de vistas en línea .

Leeuw pormenoriza que su gigante mural pintado en la ciudad de Roubaix, ubicada al norte de Francia en la que residen una gran comunidad de inmigrantes, como “un recordatorio silencioso de lo que debería ser la libertad”.

En opinión de la artista quien vive en Ámsterdam, ”la libertad se siente fuera de alcance” para los migrantes y para “aquellos empujados a los márgenes, silenciados o invisibles”, declaró

”Pinté a la estatua cubriéndose los ojos porque ella no puede soportar el peso de lo que está pasando en el mundo. Lo que una vez fue un símbolo brillante de libertad ahora lleva la tristeza de un significado perdido”, escribió de Leeuw en una publicación el 4 de julio en su cuenta Facebook, justo cuando los estadounidenses celebraban el Día de la Independencia.

El representante Tim Burchett, quien es un legislador republicano de Tennessee, escribió en su cuenta en X, esta obra “me disgusta”. Burchett explicó que tenía un tío que luchó y murió en Francia, en donde las fuerzas de Estados Unidos participaron en combate tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial.

No obstante, en una entrevista concedida a la Agencia de Noticias The Associated Press, la artista holandesa no mostró arrepentiminto.