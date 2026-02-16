Un tren descarrila en Suiza en medio de avalanchas mortales en los Alpes

Las avalanchas de fuertes nevadas en los Alpes europeos se cobraron más vidas durante el fin de semana, ya que un tren se descarriló por un aluvión de nieve en Suiza el lunes y las carreteras y pueblos alrededor del Mont Blanc fueron cerrados o puestos bajo órdenes de evacuación.

Mientras grandes áreas de los Alpes occidentales seguían bajo alto riesgo de avalancha, luego de una semana en la que las alertas alcanzaron la categoría 5, el nivel más alto, la policía suiza dijo que un descarrilamiento de tren causado por una avalancha hirió a cinco personas cerca de la ciudad de Goppenstein.

El incidente ocurrido en Suiza siguió a una serie de avalanchas mortales en los Alpes en los últimos días que involucraron a esquiadores.

El viernes, dos británicos estaban entre los tres esquiadores que murieron en una avalancha mientras estaban acompañados por un instructor en Val d’Isère, en el sureste de Francia.

Un ciudadano francés, que esquiaba solo, también falleció. El fiscal de Albertville, Benoît Bachelet, declaró que el instructor de esquí, que evitó ser herido, dio negativo tras someterse a análisis de sangre y drogas. Añadió que otro británico sufrió heridas leves.

En otro incidente ocurrido el domingo, una avalancha se cobró la vida de dos esquiadores en el lado italiano del Mont Blanc.

El incidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana en el Couloir Vesses, una popular ruta fuera de pista en Courmayeur, ubicada en el alto Val Veny, cerca de la frontera con Francia y Suiza.

Los incidentes se suman al récord de 13 esquiadores, escaladores y excursionistas fuera de pista que murieron en las montañas italianas durante la semana que terminó el 8 de febrero, dijo Alpine Rescue el lunes pasado, incluidos 10 en avalanchas provocadas por una capa de nieve excepcionalmente inestable.

Las nevadas recientes durante las tormentas recientes y los casquetes nevados azotados por el viento en las capas internas débiles han creado condiciones especialmente riesgosas a lo largo de toda la media luna alpina que limita con Francia, Suiza y Austria, dijo Alpine Rescue.

“En tales condiciones, el paso de un solo esquiador o la sobrecarga natural por el peso de la nieve pueden ser suficientes para provocar una avalancha”, dijo Federico Catania, portavoz del Cuerpo de Rescate Alpino de Italia.

En el sistema europeo de alerta de avalanchas, las condiciones de riesgo de grado 5 se clasifican como “extraordinarias” y raras, y se emiten para condiciones en las que cabe esperar “numerosas avalanchas naturales muy grandes y extremadamente grandes (es decir, no provocadas por víctimas)” y que representan un peligro para las carreteras y los asentamientos del valle.

Los altísimos niveles de riesgo actuales en las montañas han sido producidos por una combinación de factores que incluyen fuertes nevadas recientes, combinadas con fuertes vientos que han depositado acumulaciones pesadas y no consolidadas sobre una capa de nieve ya inestable producida por condiciones de nieve escasa a principios de la temporada.

“Hemos tenido una nieve muy complicada e inestable desde el comienzo de la temporada”, declaró Luc Nicolino, responsable de pistas de la estación de La Plagne, a la Agence France-Presse la semana pasada. “Es una especie de milhojas con muchas capas ocultas y frágiles”.

Las condiciones ya eran peligrosas tras la tormenta Nils , que pasó por los Alpes la semana pasada depositando entre 60 cm y 100 cm de nieve y se pronostican entre 40 y 50 cm más en algunas zonas de los Alpes durante el lunes.

Entre los atrapados por las avalanchas en los Alpes franceses el viernes se encontraba Daniel Matthews, cuyo perfil lo describe como un esquiador aventurero, que quedó enterrado durante ocho minutos después de que un corredor que estaba esquiando se derrumbara y lo sepultara antes de ser desenterrado por sus compañeros.

“Realmente no sé qué estoy haciendo aquí, pero me han hecho muchas preguntas sobre la avalancha del viernes y, para ser honesto, no sé cómo responderlas y tal vez podría ayudar a las personas a no cometer el error que cometí”, escribió Matthews en Instagram.

“Tomé una decisión muy mala y poco inteligente al esquiar en el corredor Skimans, justo al lado del teleférico Palafour en Tignes. Me lancé y di un giro; todo el corredor se derrumbó debajo de mí e inmediatamente intenté activar mi airbag [antiavalanchas], pero al caer, caí hacia adelante, lo que me impidió alcanzar mi palanca. Luego, fui lanzado rápidamente a lo que parecía una lavadora y solo recuerdo haber caído durante unos 35 segundos (unos 400 m) y luego haberme detenido en seco”.

“Espero que yo y otros podamos aprender algunas cosas. ¡Ese día no seguí las señales que claramente estaban ahí! Y pagué por ello. El único culpable soy yo mismo”, añadió.