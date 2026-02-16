Tiene Pemex su peor inversión física desde 2009
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
En pesos constantes, es decir, a valor de 2025, esos 221 mil millones fueron la inversión más baja que ha realizado Pemex desde 2009
Petróleos Mexicanos (Pemex) cerró el año pasado con su peor nivel de inversión física desde 2009. En 2025, la petrolera destinó 221 mil 65 millones de pesos a la compra de activos, construcción, mantenimiento y mejora de su infraestructura, lo que representó una caída real de 34.3 por ciento respecto a 2024, arrojan cifras de la empresa.
En pesos constantes, es decir, a valor de 2025, esos 221 mil millones fueron la inversión más baja que ha realizado Pemex desde 2009; se observa en el seguimiento presupuestal de la compañía petrolera.
TE PUEDE INTERESAR: Tramitan solicitud de extradición de Javier García Cabeza de Vaca
Los recursos reportados en sus informes de seguimiento son únicamente presupuestales y excluyen los ejercidos a través de otros fondos.
Asimismo, las cifras indican que Pemex tuvo ingresos por ventas de bienes y servicios de mil 802 millones de pesos, una caída real de 4.9 por ciento anual.
Analistas consultados coincidieron en que el estancamiento de la producción es reflejo de la caída en la inversión de Pemex.
“Si se cruzan los datos con el número de plataformas activas (28) se observa que la prometida recuperación nunca se dio y que no hay expansión en la producción de crudo ni de todo lo que anunciaron hace unos días”, explicó Gonzalo Monroy, director de la consultora especializada en energía GMEC.
Añadió que una menor producción, menores ventas e importaciones de combustibles y de otros productos de menor valor pudieron provocar una pérdida en Pemex de entre 7 mil y 8 mil millones de dólares en 2025.
Carlos Ramírez Fuentes, codirector de Integralia Consultores, aseguró en entrevista por separado que la caída en la inversión refleja que Pemex volvió a ser la variable de ajuste de las finanzas públicas.
“Para ajustar el gasto, el Gobierno dio un fuerte rebajón en la inversión de Pemex, lo que es contrario a lo que dice el Gobierno que quiere hacer: mantener o subir la producción de hidrocarburos”, dijo.
“La gran pregunta es qué consecuencias tendrá esta caída en la producción petrolera, en mantenimiento de infraestructura, en evitar que los fierros se vuelvan viejos y que no haya más accidentes, pero también de dónde saldrá el dinero para reactivar la inversión en Pemex”, afirmó.
Si bien en el presupuesto viene un incremento en la inversión, no alcanza a compensar la caída que se registró el año pasado, agregó.
Para este año se tiene contemplada una inversión de 247 mil millones de pesos para proyectos de infraestructura y obra pública, según el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Ambos expertos coincidieron en que el Gobierno apuesta a los contratos mixtos, pero éstos son poco atractivos para que las grandes empresas participen en trabajos de exploración y producción.
“Pemex necesita recursos masivos para realmente tener un efecto en exploración, en nuevos campos y en producción, y no se ve de dónde puedan venir esos recursos”, aseguró Ramírez Fuentes.