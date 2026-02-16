$!Tiene Pemex su peor inversión física desde 2009

Petróleos Mexicanos (Pemex) cerró el año pasado con su peor nivel de inversión física desde 2009. En 2025, la petrolera destinó 221 mil 65 millones de pesos a la compra de activos, construcción, mantenimiento y mejora de su infraestructura, lo que representó una caída real de 34.3 por ciento respecto a 2024, arrojan cifras de la empresa.

En pesos constantes, es decir, a valor de 2025, esos 221 mil millones fueron la inversión más baja que ha realizado Pemex desde 2009; se observa en el seguimiento presupuestal de la compañía petrolera.

Los recursos reportados en sus informes de seguimiento son únicamente presupuestales y excluyen los ejercidos a través de otros fondos.

Asimismo, las cifras indican que Pemex tuvo ingresos por ventas de bienes y servicios de mil 802 millones de pesos, una caída real de 4.9 por ciento anual.

Analistas consultados coincidieron en que el estancamiento de la producción es reflejo de la caída en la inversión de Pemex.

“Si se cruzan los datos con el número de plataformas activas (28) se observa que la prometida recuperación nunca se dio y que no hay expansión en la producción de crudo ni de todo lo que anunciaron hace unos días”, explicó Gonzalo Monroy, director de la consultora especializada en energía GMEC.

Añadió que una menor producción, menores ventas e importaciones de combustibles y de otros productos de menor valor pudieron provocar una pérdida en Pemex de entre 7 mil y 8 mil millones de dólares en 2025.

Carlos Ramírez Fuentes, codirector de Integralia Consultores, aseguró en entrevista por separado que la caída en la inversión refleja que Pemex volvió a ser la variable de ajuste de las finanzas públicas.