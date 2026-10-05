Tras comicios en Brasil, Sheinbaum alerta de injerencia rumbo a la elección presidencial de 2030

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que grupos de la derecha internacional buscan intervenir en México y promover un cambio de Gobierno rumbo a la elección presidencial de 2030. La mandataria afirmó que dentro del Gobierno de Donald Trump existen sectores que, dijo, no quieren a México ni a los pueblos y buscan incidir en el rumbo político del país.

Se le cuestionó acerca de si anticipaba un riesgo en que Estados Unidos pudiera intervenir en la elección presidencial de México en 2030: “La derecha internacional sí, sí quiere intervenir, lo hemos estado denunciando permanentemente, pero el gobierno de Donald Trump, yo he dicho que él no necesariamente, no es el Presidente, pero hay grupos muy de derecha en ese gobierno que no quieren a México y que no quieren a los pueblos y que buscan que cambie el gobierno en México”, respondió.

ELECCIONES EN BRASIL SE DEFINIRÁN EN SEGUNDA VUELTA ELECTORAL Sheinbaum abordó el tema luego de ser cuestionada sobre los resultados de la primera vuelta electoral en Brasil, donde la contienda tendrá que definirse en una segunda vuelta, y de cuestionamientos sobre un eventual avance de fuerzas de derecha en América Latina. La presidenta evitó pronunciarse sobre el desenlace brasileño y dijo que esperará a que concluya el proceso electoral.

“Pues hay que esperar la segunda vuelta. Vamos a esperarla la segunda vuelta y una vez que termine todo el proceso ya podemos dar más opinión”, señaló. EL PRINCIPAL ALIADO DE SHEINBAUM ES EL PUEBLO Ante la pregunta de si México podría quedarse sin aliados en América Latina, la Presidenta sostuvo que el principal respaldo de su gobierno es la población mexicana. La mandataria también fue cuestionada sobre señalamientos de sectores de izquierda en Brasil respecto de una posible intervención de Estados Unidos en sus comicios y si veía un riesgo similar para México en 2030. Sheinbaum sostuvo que la defensa frente a cualquier intento de injerencia es mantener el respaldo popular y la cercanía con la población.

“Pero por eso aquí la única defensa es el pueblo, la única, el pueblo y seguir difundiendo los beneficios de la cuarta transformación y actuar de manera responsable”, expresó. LA DERECHA ES “UNA IDEOLOGÍA QUE ESTÁ EN CONTRA DEL PUEBLO” La Presidenta hizo además una caracterización de la derecha en México, a la que acusó de defender intereses económicos, el racismo, el clasismo y posiciones autoritarias.

“La derecha es un movimiento político, una ideología que está contra el pueblo, no defiende al pueblo, defiende intereses económicos. Defiende la supremacía de unos sobre otros, defiende el racismo, defiende el clasismo”, sostuvo.