‘Violencia recae sobre cuerpos de mujeres’

En Haití, no existe un lugar para que las mujeres se sientan seguras.

Este país del Caribe, el más pobre de América Latina y donde alrededor del 60 por ciento de su población sobrevive por debajo del umbral de la pobreza, está sumergido en una sangrienta ola de violencia desde el asesinato del Presidente Jovenel Moise en 2021. Y las principales víctimas de esta crisis han sido las mujeres.

Este problema lo conoce bien Diana Manilla Arroyo, mexicana que encabeza la misión de Médicos Sin Fronteras en Haití.

Antes de su última estancia en el país, que inició en 2024, Diana había estado ahí en tres ocasiones previas (2010, 2015 y 2022). Por eso, ha podido atestiguar y dimensionar el colapso de esta nación.

Lo que más le ha sorprendido desde que regresó es la magnitud de la violencia sexual.

“Siempre ha habido violencia sexual aquí, como en todos lados del mundo. Pero los niveles fueron los que nos llevaron a empezar este proyecto, que es una clínica que le llamamos vertical, quiere decir que no hay ningún otro tipo de servicio, es exclusivamente para sobrevivientes de violencia sexual. Y eso no lo tenemos en todos lados. En otros lados, el servicio se incluye en otro tipo de estructuras. Pero aquí empezamos ese proyecto porque ya era un problema importante”, señala en entrevista con Grupo REFORMA desde Puerto Príncipe.

Pran Men’m es la clínica a la que hace referencia Manilla. Fue abierta en 2015, y en ella han brindado atención médica y psicosocial integral a casi 17 mil personas, víctimas de violencia sexual, de las cuales el 98 por ciento son mujeres y niñas.

De acuerdo con la jefa de la misión de MSF, la violencia sexual contra las mujeres ha recrudecido desde el asesinato de Moise.

”No nada más ha aumentado el número de casos, sino también la brutalidad de las agresiones”, expone.

Problema fuera de control

Médicos Sin Fronteras advierte que la violencia sexual es generalizada en todos los contextos humanitarios en donde operan como organización. Pero, destacan, específicamente en Haití los efectos de la violencia, del desmantelamiento sistemático de los sistemas de salud, seguridad y justicia recaen sobre los cuerpos de las mujeres y niñas.

“Definitivamente todas las personas aquí están afectadas de una manera u otra por los índices de violencia”, apunta Manilla, “pero las consecuencias sobre el cuerpo de las mujeres son completamente fuera de proporción”.

MSF registra en los últimos 10 años 16 mil 999 sobrevivientes de violencia sexual en Haití, de los cuales sólo 2 mil 300 se registraron en los primeros nueve meses de 2025.

Manilla advierte que no sólo ha incrementado el número de casos, sino la magnitud de la violencia.

“Ahora, el número promedio de agresores es de tres, pero incluso hemos recibido más de 100 pacientes que nos explican que fueron abusadas sexualmente por 10 o más personas al mismo tiempo, más agresores al mismo tiempo. Y mucho de esto pasa en la calle o en sus propias casas durante los ataques contra las comunidades o en sitios de personas desplazadas”, indica.

De acuerdo con la jefa de misión, actualmente hay más de 1 millón de personas desplazadas en Haití, y la mayor parte está en Puerto Príncipe.

“El número de sobrevivientes que nos explican que viven en sitios de personas desplazadas ha aumentado 20 veces desde 2022”, añade.

Las personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a los constantes ataques de grupos armados contra sus comunidades que, subraya Manilla, van acompañados de violencia sexual.