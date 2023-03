Volodímir Zelenski asegura que cualquier victoria rusa en Ucrania podría ser peligrosa

En un Tren de Sumya Kiev, Ucrania - Si Bájmut llegara a caer a manos de las fuerzas rusas , su presidente, Vladímir Putin , “ vendería esa victoria a Occidente, a su sociedad, a China, a Irán ”, señaló Zelenskyy en una entrevista exclusiva con The Associated Press.

El posible rival republicano de Trump, el gobernador de Florida Ron DeSantis, también insinuó que defender a Ucrania en una “disputa territorial” con Rusia no era una prioridad significativa para la seguridad nacional de estados Unidos . Posteriormente, se retractó de estas declaraciones luego de recibir críticas de otros miembros del Partido Republicano.

“ Estados Unidos realmente entiende que si dejan de ayudarnos, no ganaremos ”, comentó durante la entrevista. Dio un sorbo a su té mientras estaba sentado en una angosta cama de un sencillo vagón dormitorio de un tren de la compañía ferroviaria estatal.

Zelenskyy no mencionó a Trump ni a otro político republicano por su nombre — con quienes tal vez habría tenido que lidiar si hubieran salido victoriosos en los comicios de 2024. Pero señaló que le preocupa que la guerra pueda resultar afectada por un cambio en la balanza política en Washington .

“ No podemos perder pasos porque la guerra son pedazos de victorias. Pequeñas victorias, pequeños pasos ”, dijo.

Zelenskyy hizo una visita similar cerca de Bájmut, donde fuerzas ucranianas y rusas llevan meses atascadas en una sangrienta batalla . Aunque algunos analistas occidentales han sugerido que la ciudad no tiene una gran importancia estratégica, Zelenskyy advirtió que, en este momento, una derrota en cualquier lugar podría poner en riesgo la peleada iniciativa ucraniana en la guerra .

El mandatario predijo que la presión de una derrota en Bájmut podría llegar rápido, tanto de la comunidad internacional como de su propio país. “Nuestra sociedad se sentirá cansada”, dijo. “Nuestra sociedad me presionará para alcanzar un compromiso con ellos”.

Por ahora, Zelenskyy dice que no ha sentido esa presión. La mayor parte de la comunidad internacional se ha reunido en torno a Ucrania tras la invasión rusa del 24 de febrero de 2022. En los últimos meses, una sucesión de líderes mundiales ha visitado a Zelenskyy, la mayoría en trenes similares a los que utiliza Zelenskyy para moverse por el país.

En su entrevista con AP, Zelenskyy invitó a Ucrania a un líder señalado y de importancia estratégica que no ha hecho el viaje: el presidente de China, Xi Jinping. “Estamos dispuestos a verle aquí”, dijo. “Quiero hablar con él. Tuve contacto con él antes de la guerra de plena escala. Pero en todo este año, más de un año, no lo he tenido”.

China, con afinidad económica y política con Rusia desde hace décadas, ha prestado cobertura diplomática a Putin al mantener una posición oficial de neutralidad en la guerra.

Cuando se le preguntó si Xi aceptaría una invitación de Zelenskyy o si se había hecho alguna oficialmente, la vocera del Ministerio chino de Exteriores, Mao Ning dijo a la prensa que no tenía información que ofrecer. Beijing, señaló, mantiene “la comunicación con todas las partes implicadas, incluida Ucrania”.