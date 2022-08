Interpone reportera de Monterrey denuncia contra Pablo Montero por agresión en Saltillo

Fue el 6 de agosto en los camerinos de la Feria de Saltillo cuando la periodista de espectáculos Italia Herrera y su compañero de trabajo fueron agredidos de forma física y verbal por parte del cantante Pablo Montero, quien ofreció una rueda de prensa posterior a su concierto en el Teatro del Pueblo.

Trascendió que el presunto motivo de la agresión se debió a un cuestionamiento que realizó Herrera acerca de su supuesto alcoholismo:

Anuncio

“¿Qué les tienes que decir a todas las personas que dicen que quieren que ingreses a un centro de rehabilitación?”, dijo la reportera en entrevista.

TE PUEDE INTERESAR: Agresiva reacción de Pablo Montero a cuestionamiento de reportera de Ventaneando en Saltillo; reprueban periodistas ataque

“No entiendo tu pregunta, ¿Yo dije eso?, entonces, no me hagas preguntas que no vienen al caso, sé más profesional”, le respondió el cantante, según un vídeo que circula en redes sociales.

Anuncio

Acto seguido, el cantante decidió empujar al equipo de la reportera, por lo que Italia Herrera quiso abandonar el lugar. Sin embargo, miembros del staff de seguridad le negaron la salida y Pablo Montero le exigió borrar el vídeo.

Al mismo tiempo, elementos de seguridad privada del cantante trataron de confiscar el equipo móvil, de audio y vídeo para eliminar el material, lo que no fue posible.

INTERPONE DENUNCIA

Anuncio

Este lunes, alrededor de la 13:00 horas, Italia Herrera acudió a la Fiscalía del Estado de Coahuila en donde se presentó una denuncia por lo ocurrido, manifestando que ella y su compañero de trabajo recibieron agresiones físicas y verbales, además de amenazas, privación de la libertad y protección de periodistas.