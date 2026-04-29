Inzunza se registra en el Senado y luego abandona la sede tras comunicado de EU

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Noticias
/ 29 abril 2026
    Inzunza se registra en el Senado y luego abandona la sede tras comunicado de EU
    El senador Enrique Inzunza asistió a la sede legislativa, marcó presencia y, tras circular un comunicado de autoridades estadounidenses, ya no apareció en el pleno. ESPECIAL

Más tarde difundió un mensaje para negar las imputaciones, atribuirlas a su postura sobre soberanía y denunciar una campaña contra Morena

CDMX.- El senador Enrique Inzunza Cázarez, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, acudió la mañana de este miércoles al Senado de la República, pero abandonó la sede legislativa después de que se difundió la información que lo involucra.

Enrique Inzunza registró su asistencia al mediodía en el tablero electrónico y participó en la reunión previa del grupo parlamentario de Morena, realizada a puerta cerrada, de acuerdo con lo informado.

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El legislador morenista ya no acudió a la sesión del pleno cuando comenzó a circular el comunicado de las autoridades de Estados Unidos y, en su oficina, se indicó que ya no se encontraba.

En un mensaje posterior, Inzunza rechazó las acusaciones y las calificó de “falsas y dolosas”. Sostuvo que las imputaciones coinciden con su postura en contra de la violación a la soberanía nacional por la incursión de agentes de la CIA en operativos realizados en Chihuahua.

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El senador afirmó que también se le estigmatiza por haber nacido y crecido en Badiraguato, Sinaloa, municipio del que también es originario Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. “Nací y crecí en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, de lo que me siento orgulloso... En nombre propio, de mi familia y de mi pueblo, rechazo esa infamia”, escribió.

El morenista añadió: “Nos hemos alzado con el trabajo y el sudor de labrar la dura tierra y andar el monte... provengo de esa gente que prefiere vivir entre las fieras y alimentarse de los árboles antes que inclinar la frente y abrazar a los traidores”.

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Inzunza aseguró que el “ataque” tiene intenciones “muy claras” y afirmó que no solo va en su contra. “No es solo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación...”, expuso, y dijo que también se trata de “un ataque y una insidia” dirigida a Morena y a Andrés Manuel López Obrador. “No lo toleraremos”, advirtió.

El senador recordó que en la sesión del martes pasado defendió desde tribuna el principio de soberanía nacional establecido en el artículo 40 de la Constitución, al referirse a lo que calificó como actuación ilegal de agentes del gobierno estadounidense en territorio nacional.

“Hoy (miércoles), causalmente, autoridades de ese país dan a conocer la existencia de una supuesta investigación en contra nuestra. Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas”, escribió, y aseguró que demostrará, dijo, una trayectoria de “trabajo, estudio y servicio”.

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