Jalisco alcanza su enero con menos homicidios en 11 años; también caen delitos de alto impacto: SESNSP

6 marzo 2026
    Jalisco alcanza su enero con menos homicidios en 11 años; también caen delitos de alto impacto: SESNSP
    La funcionaria sostuvo que enero de 2026 fue el mes con la incidencia más baja de homicidios dentro de los últimos 18 meses analizados. CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

El reporte del SESNSP atribuye la baja a una tendencia sostenida y a comparativos históricos que no se veían, asegura, desde hace más de una década

ZAPOPAN, JAL.- La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, informó que Jalisco registra una disminución en la incidencia de homicidios dolosos y delitos de alto impacto en los últimos meses, de acuerdo con el reporte con corte al 31 de enero de 2026.

En la presentación de los datos, Figueroa Franco detalló que el promedio diario de homicidio doloso en la entidad se redujo 47% entre septiembre de 2024 y enero de 2026, al pasar de 4.80 a 2.55 casos diarios.

La funcionaria sostuvo que enero de 2026 fue el mes con la incidencia más baja de homicidios dentro de los últimos 18 meses analizados, según el seguimiento estadístico incluido en el informe.

Además, al comparar los meses de enero desde 2015, indicó que enero de 2026 registra el nivel más bajo de homicidios en los últimos 11 años, con una reducción de 36% respecto a enero de 2025.

En cuanto a los delitos de alto impacto, principalmente robos con violencia en distintas modalidades, Figueroa Franco señaló que también se observa una tendencia a la baja y que el comportamiento reciente se refleja en los promedios diarios.

Precisó que, desde el inicio de la actual administración federal, en septiembre de 2024, hasta enero de 2026, los delitos de alto impacto disminuyeron 25%, al pasar de 41.93 a 31.56 casos diarios en promedio.

Añadió que enero de 2026 representa el nivel más bajo de delitos de alto impacto en los últimos 17 meses, y subrayó que la tendencia anual muestra una reducción sostenida desde 2018, conforme a los registros del sistema.

Como panorama general, la titular del SESNSP afirmó que 2026 inició con una disminución de 12% en delitos de alto impacto en comparación con 2025, de acuerdo con los comparativos presentados en el reporte.

El Universal

