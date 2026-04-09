Jornada violenta en Culiacán deja tres muertos y varios heridos

Uno de los hechos se reportó sobre el bulevar Diego Valadez, conocido como el “malecón nuevo”, cerca del sector de Ciudad Universitaria. En el lugar, un hombre que conducía una camioneta de lujo Mercedes-Benz fue atacado a balazos. El conductor resultó herido en un brazo y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Una jornada marcada por la violencia se registró en Culiacán, donde al menos tres personas perdieron la vida y cuatro más resultaron heridas en distintos ataques armados ocurridos en diversos puntos de la ciudad.

En otro incidente, ocurrido en un expendio de gasolina fuera de servicio ubicado en el bulevar Ejército de Occidente, en el sector Chulavista, un hombre fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja. Sin embargo, poco después se confirmó su fallecimiento debido a las heridas provocadas por arma de fuego. La víctima, de complexión delgada y apariencia joven, fue atacada por sujetos desconocidos.

Asimismo, un joven identificado como José Carlos “N”, de 29 años, fue asesinado a balazos dentro de su vivienda en el fraccionamiento Las Glorias, en el sector Los Ángeles. De acuerdo con los reportes, hombres armados irrumpieron en el domicilio y dispararon en su contra.

Otro ataque se registró en el exterior de una tienda de conveniencia de la cadena Kiosko, en la colonia Aquiles Serdán. Un hombre, aún no identificado, fue agredido por sujetos que presuntamente se desplazaban en motocicleta, quienes lograron darse a la fuga tras el ataque.

En la colonia Siete Gotas, al oriente de la ciudad, un hombre fue atacado a balazos en el patio de su vivienda. Paramédicos lograron estabilizarlo y trasladarlo a un hospital, donde recibe atención médica.