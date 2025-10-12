Jóvenes en moto, fusiles y chalecos tácticos: así cayó una célula en Navolato

CULIACÁN, SIN.- Cuatro jóvenes armados fueron detenidos durante operativos terrestres realizados por fuerzas federales y estatales en los municipios de Concordia y Navolato, en Sinaloa. Los detenidos portaban fusiles automáticos, cargadores abastecidos y equipo táctico, informaron las autoridades de seguridad.

En los recorridos efectuados por elementos del Grupo de Fuerzas Especiales del Estado, se detectó a los sospechosos circulando en tres motocicletas en la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán. Al notar la presencia de las autoridades, los hombres emprendieron la huida hacia la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato.

Durante la persecución, los agentes estatales lograron interceptarlos y asegurar las tres motocicletas junto con un arsenal compuesto por dos fusiles AK-47, una carabina tipo M4, un fusil M4 adicional, y una pistola Beretta calibre 9 mm, además de diez cargadores abastecidos de diversos calibres.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal, acusados de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Su situación jurídica será determinada en las próximas horas, mientras las armas y los vehículos fueron asegurados como parte de la carpeta de investigación.

En paralelo, personal militar desplegado en el poblado La Venada, municipio de Concordia, realizó otro operativo terrestre en el que localizaron 490 cartuchos útiles de distintos calibres. También fueron encontrados un uniforme pixelado, una camisola táctica, dos placas balísticas y un chaleco táctico, presuntamente abandonados por integrantes del crimen organizado.

Además del material bélico, las fuerzas castrenses localizaron una porta cargadores de color negro, 84 eslabones metálicos y dos kilogramos de una hierba verde con características similares a la mariguana. Los objetos fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades judiciales federales.

Las autoridades destacaron que estos hallazgos forman parte de un despliegue permanente de seguridad en la región sur y centro del estado. Los operativos buscan desarticular células criminales vinculadas al tráfico de armas y drogas, así como reducir los índices de violencia en municipios con presencia de grupos armados.

El Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública de Sinaloa informó que se mantiene la vigilancia en caminos rurales y zonas serranas, especialmente en los límites con Durango y Nayarit, donde se han detectado rutas utilizadas para el traslado de armamento.

Las fuerzas federales exhortaron a la población a denunciar cualquier movimiento sospechoso o presencia de civiles armados. “La colaboración ciudadana es fundamental para prevenir enfrentamientos y proteger a las comunidades”, señaló un portavoz del Ejército.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si los cuatro detenidos pertenecen a alguna organización delictiva. Sin embargo, los informes preliminares apuntan a que operaban como célula de vigilancia en zonas agrícolas de Navolato. Con información de El Universal