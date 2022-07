Ken Salazar asegura que logró una buena relación con AMLO, pese advertencias

En palabras del embajador estadounidense, Ken Salazar, su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador “está rindiendo frutos” en cuanto a la amistad entre Estados Unidos y México, principalmente en fe de la economía y el compromiso del país latinoamericano para luchar contra el cambio climático.

“Cuando el presidente Biden me pidió ser embajador de Estados Unidos en México, todos, incluidos los embajadores más recientes allí, dijeron que no había forma de que pudiéramos tener un diálogo con Andrés Manuel López Obrador, que él no quería tratar con USA”, confesó en un evento organizado por el Instituto México del Woodrow Wilson Center.

Ahí, reiteró que ha tenido una muy buena relación con AMLO, tanto, que su cercanía le ha permitido expresarle acuerdos y desacuerdos, incluso han discutido sus críticas contra algunos miembros del Congreso de EUA.

No obstante, pese a llegar a tener opiniones diferidas, recalcó que su trabajo “era tratar de entenderle a dónde iba con México”, así como “promover los intereses de Estados Unidos.