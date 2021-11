“La era neoliberal sigue” denuncian profesores despedidos de Universidades del Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que su administración marca el fin de la “era neoliberal”, su programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) tiene a sus profesores laborando bajo convenios que no les reconoce siquiera el estatus de trabajadores, según denunció hoy un grupo de docentes que interpuso demandas laborales contra el organismo dirigido por Raquel Sosa Elízaga.

“Nosotros nos hemos sentido cercanos a la Cuarta Transformación, y uno de los elementos fundamentales que nos llama la atención es esta gran contradicción: el presidente constantemente habla de que la era neoliberal se acabó, pero nuestros convenios no representan más que la era neoliberal en pleno: no somos reconocidos como trabajadoras, trabajadores, no tenemos derechos”, denunció el profesor Mario Juárez, quien fue despedido de una sede de la UBBJG en Tlalpan.

Y agregó: “Desafortunadamente la era neoliberal sigue en pleno”.

En una rueda de prensa, un grupo de docentes despedidos indicó que alrededor de 50 profesores quienes consideran que su despido fue injustificado interpusieron cinco demandas grupales que piden su reinstalación en la UBBJG y el reconocimiento de la relación de trabajo, como lo documentó Proceso esta semana.

Los profesores despedidos, muchos de ellos fundadores y convencidos de las virtudes del programa, urgieron a varios altos funcionarios que tomen cartas en el asunto, ya sea como parte del Órgano de Gobierno de las UBBJG –el cual solo se ha reunido una vez--, o como responsable de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en el caso de María Luisa Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS).

