‘La gente vive mejor’: Sheinbaum presume apoyo a la 4T

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este martes que existe “mucho apoyo” a la Cuarta Transformación, al asegurar que la población “vive mejor” y que la economía mexicana mantiene un desempeño favorable. Desde Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que el país cerrará bien el año y que 2025 registrará un incremento en inversión pública y privada.

“Vamos muy bien, la verdad. Hay mucho apoyo a la Cuarta Transformación porque la gente vive mejor, y la economía va bien también, y el año que entra va a ir mejor”, declaró en su conferencia matutina. Añadió que los indicadores laborales mantienen una tendencia positiva y que el país continúa generando empleos.

Sheinbaum expresó confianza en que durante el próximo año se consolidarán nuevos proyectos de infraestructura y que habrá más recursos destinados al desarrollo regional. Señaló que su administración trabaja para atraer inversión y fortalecer sectores estratégicos.

La mandataria afirmó que los 100 compromisos que presentó al asumir la Presidencia se encuentran “muy avanzados”. Entre ellos mencionó la reducción del homicidio doloso, aunque no detalló cifras, así como el progreso en la construcción de trenes de pasajeros hacia el norte del país.

También destacó avances en la creación de nuevas universidades públicas y en programas orientados a ampliar el acceso a la educación superior. Subrayó que estos proyectos forman parte de la visión del gobierno federal para fortalecer la movilidad social.

Sheinbaum reiteró que su administración continuará impulsando políticas para mejorar el bienestar de la población. “Vamos bien. Va bien el país”, concluyó, al insistir en que su gobierno mantendrá una estrategia de inversión y desarrollo alineada con los principios de la Cuarta Transformación. Con información de El Universal