Durazo anuncia el mayor presupuesto educativo en la historia de Sonora para 2026

HERMOSILLO, SON.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, presentó el Paquete Económico 2026 que contempla un presupuesto “histórico” para el sector educativo, con un monto de 30 mil 617 millones 964 mil 092 pesos. La cifra representa un incremento del 6.5% respecto a los recursos ejercidos en 2025.

Durante la entrega del proyecto al Congreso local, Durazo afirmó que la asignación refleja la prioridad que su administración otorga a la educación como motor de desarrollo social. Recordó que para el año en curso el presupuesto fue de 28 mil 754 millones 433 mil 830 pesos, por lo que el aumento marca un avance significativo en la política estatal en este rubro.

El mandatario destacó que, por primera vez, se destinarán mil millones de pesos exclusivamente a becas universales y de permanencia escolar. El objetivo es combatir la deserción y apoyar a estudiantes de educación básica, media superior y superior en zonas urbanas, rurales, indígenas y de alta marginación.

En el caso de las universidades públicas del estado, el Paquete Económico prevé un aumento del 5.5% en su presupuesto anual. Los recursos pasarán de 6 mil 443 millones 195 mil 551 pesos en 2025 a 6 mil 797 millones 938 mil 784 pesos para 2026.

Durazo subrayó que su administración ha mantenido una tendencia ascendente en el financiamiento educativo y que el monto proyectado para 2026 representa la mayor inversión en la historia de Sonora. “La educación es la gran igualadora de oportunidades”, sostuvo.

El gobernador señaló que las becas y el fortalecimiento presupuestal buscan garantizar que ningún estudiante abandone la escuela por falta de recursos. Asimismo, afirmó que se seguirán reforzando programas de infraestructura educativa y apoyos directos a instituciones.

El Paquete Económico 2026 será revisado en comisiones del Congreso de Sonora, donde se espera que el apartado educativo sea uno de los ejes de discusión. De ser aprobado, los recursos comenzarán a distribuirse conforme al calendario fiscal del próximo año. Con información de El Universal