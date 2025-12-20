La Semar detiene en Oaxaca a presunto jefe de plaza del CJNG

OAXACA, OAX.- Elementos de la Secretaría de Marina–Armada de México (Semar) detuvieron en el municipio de Matías Romero, Oaxaca, a René Jesse “N”, señalado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó la dependencia en un comunicado oficial.

La acción se realizó como parte de trabajos de inteligencia coordinados con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, derivados de una denuncia anónima que alertó sobre la operación de células criminales en esa zona del Istmo de Tehuantepec.

La detención se efectuó en el marco de la denominada “Operación Sable”, que entre 2024 y 2025 ha implicado cateos, órdenes de aprehensión y capturas de objetivos prioritarios vinculados con la criminalidad en Juchitán, Tehuantepec, Ixtepec y Matías Romero.

Asimismo, se logró la captura del hijo de René Jesse “N” y de un escolta, tras un operativo en un domicilio ubicado en la calle Primero de Mayo, donde también se aseguraron armamento, diversas dosis de droga y varios vehículos, algunos con reporte de robo.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido fungía como principal operador financiero y coordinador local de la célula criminal en la región, y se le atribuye participación en delitos como extorsión, cobro de piso, trasiego de droga y armas, así como actividades relacionadas con la sustracción ilegal de hidrocarburos.

La Fiscalía estatal y la Semar indicaron que las personas detenidas, así como los indicios y bienes asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades recordaron que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario ante la autoridad judicial, en apego a las normas procesales vigentes. Con información de Excélsior