Noticias
/ 20 diciembre 2025
    La Semar detiene en Oaxaca a presunto jefe de plaza del CJNG
    La Fiscalía estatal y la Semar indicaron que las personas detenidas, así como los indicios y bienes asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Detenciones

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Sedena

La detención se dio en Matías Romero como resultado de trabajos de inteligencia y coordinación entre la Secretaría de Marina y la Fiscalía de Oaxaca

OAXACA, OAX.- Elementos de la Secretaría de Marina–Armada de México (Semar) detuvieron en el municipio de Matías Romero, Oaxaca, a René Jesse “N”, señalado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó la dependencia en un comunicado oficial.

La acción se realizó como parte de trabajos de inteligencia coordinados con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, derivados de una denuncia anónima que alertó sobre la operación de células criminales en esa zona del Istmo de Tehuantepec.

TE PUEDE INTERESAR: CoIDH responsabiliza a México por el feminicidio de Lilia García Andrade; Gobierno afirma que cumplirá sanciones

La detención se efectuó en el marco de la denominada “Operación Sable”, que entre 2024 y 2025 ha implicado cateos, órdenes de aprehensión y capturas de objetivos prioritarios vinculados con la criminalidad en Juchitán, Tehuantepec, Ixtepec y Matías Romero.

Asimismo, se logró la captura del hijo de René Jesse “N” y de un escolta, tras un operativo en un domicilio ubicado en la calle Primero de Mayo, donde también se aseguraron armamento, diversas dosis de droga y varios vehículos, algunos con reporte de robo.

TE PUEDE INTERESAR: Gana ICA contrato para hacer tramo en Monterrey del tren Saltillo-Nuevo Laredo

De acuerdo con las investigaciones, el detenido fungía como principal operador financiero y coordinador local de la célula criminal en la región, y se le atribuye participación en delitos como extorsión, cobro de piso, trasiego de droga y armas, así como actividades relacionadas con la sustracción ilegal de hidrocarburos.

La Fiscalía estatal y la Semar indicaron que las personas detenidas, así como los indicios y bienes asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades recordaron que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario ante la autoridad judicial, en apego a las normas procesales vigentes. Con información de Excélsior

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

