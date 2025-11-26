‘La transformación sí funciona’: Bienestar presume caída drástica de pobreza y desigualdad en México

CDMX.- La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, compareció recientemente ante el pleno del Congreso para rendir cuentas sobre los avances de la política social impulsada por el gobierno federal. Durante su exposición, Montiel Reyes afirmó que entre 2019 y 2024 un total de 13.4 millones de mexicanas y mexicanos dejaron atrás la pobreza, gracias al impulso de los programas de Bienestar.

Además, la funcionaria destacó una caída en la desigualdad medida por el Índice de Gini: de 0.426 en 2019 a 0.391 en 2024, lo que según sus cifras refleja una “redistribución más justa de la riqueza” y evidencia del éxito de la estrategia social.

En su intervención, Montiel Reyes subrayó que actualmente más de 32 millones de personas reciben al menos un apoyo de los programas sociales de su dependencia, y que para 2025 se prevé una inversión de aproximadamente 851 mil millones de pesos, equivalentes a cerca del 2.3 % del Producto Interno Bruto.

Entre los esquemas con mayor cobertura mencionó la Pensión para Adultos Mayores -con 13.3 millones de beneficiarios recibiendo 6 mil 200 pesos bimestrales-, así como la Pensión para Personas con Discapacidad, que ya alcanza 24 entidades federativas y beneficia a poco más de 1.6 millones de derechohabientes.

Montiel Reyes también puso énfasis en los nuevos programas estrenados este año bajo la administración actual, como Pensión Mujeres Bienestar -dirigido a mujeres de 60 a 64 años-, así como en iniciativas de becas, apoyo educativo y programas de salud comunitaria, que buscan incidir en múltiples dimensiones del bienestar social.

Asimismo, argumentó que los incrementos salariales y la recuperación del poder adquisitivo, junto con medidas de protección social, han permitido que el ingreso real de los hogares más pobres haya crecido, mientras que el de los hogares más acomodados aumentó de forma más moderada, lo que contribuye a cerrar brechas estructurales de desigualdad.

La funcionaria calificó estos resultados como la confirmación de que el rumbo social adoptado por el gobierno -fundamentado en derechos universales y no en dádivas- ya empieza a rendir frutos palpables, con una recuperación económica y social visible en varias regiones del país.

Sin embargo -y como ocurre con toda política pública de gran escala- los datos y cifras presentados podrían requerir verificaciones independientes para determinar su alcance real en zonas rurales y comunidades vulnerables, así como su sostenibilidad en el mediano plazo. Con información de Excélsior